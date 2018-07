Plaza estimula el apoyo a los jóvenes para su crecimiento en el Unicaja

Joan Plaza, entrenador del Unicaja, se centró en el partido de este fin de semana ante un rival al que quizás no se le valore en su justa medida. “El Obradoiro ya nos ganó en la primera vuelta y eso siempre sirve de aliciente para afrontar con más ganas el partido”. En las filas del conjunto gallego milita desde hace unas semanas el veterano y ex jugador del Unicaja y Clínicas Rincón, Richi Guillén. "Respeto mucho Richi, le felicité cuando se clasificaron al playoff con el Clínicas donde jugó lesionado", sentenció el técnico.



Preguntado por el estado físico del pívot Hettsheimeir, lesionado desde hace varias semanas, Plaza no se mostró optimista. "Rafa no está muy bien, no estamos avanzando. Hay temor del jugador por una recaída. Es una decisión delicada y comprensible. Tiene molestias y no vamos a forzar la máquina. Con él tendríamos más altura”.



Sobre el momento por el que atraviesa el equipo, Plaza sí se mostró satisfecho tras los últimos partidos. "Está en línea ascendente desde hace semanas, una vez instaurados. Debemos primero clasificarnos para el playoff y hacerlo de la mejor forma posible".



Eliminado de la Euroliga, el técnico añora la competición y piensa en la próxima temporada. "Me da envidia sana ver ahora los cruces de playoff de la Euroliga. Siempre dije que si nos hubiéramos clasificado hubiéramos sido competitivos. De nada sirve ahora hablar de eso. El año que viene daremos todo para mejorar y llegar a la Euroliga con la máxima ilusión".



Por último, cuestionado por la decisión de Domas Sabonis de marcharse a jugar a Estados Unidos al término de esta temporada, Joan Plaza lanza un mensaje claro. "Lo ocurrido con Domas debe servirle a él para el futuro y a los chicos de cantera para que vean abiertas las puertas del equipo ACB. El Club, al menos mientras esté yo, debe dar las oportunidades a los jóvenes como Maodo, Todorovic... Debemos saber lo que queremos, no podemos tenerlo todo".