Plaza: "El día que tenga que dejar esta casa me gustaría que me recordaran como alguien que hizo mejor al equipo"

El técnico del Unicaja, líder de la ACB, Joan Plaza, ha pasado hoy por Onda Deportiva Málaga desde Restaurante Bienmesabe. Además de analizar la prometedora trayectoria del equipo ha repasado algunos aspectos de su vida personal como su profesión previa antes de ser entrenador de baloncesto, su faceta de escritor o de amante de las motos. Pero dentro de esa filosofía de superación, respecto a su papel como entrenador del Unicaja, lo tiene claro:"El día que tenga que dejar esta casa me gustaría que me recordaran como alguien que hizo mejor al equipo".

Plaza busca quedar en la historia del Unicaja: "Queremos seguir manteniendo liderato Liga ACB por mucho tiempo". Según el técnico, con su filosofía de trabajo lo que está consiguiendo el equipo no se podía hacer en pocas semanas, se necesitaba un periodo de trabajo.



Sobre la actualidad del equipo, valora un posible bajón en el juego: "Estamos pagando la última semana de diciembre, ocho partidos en 15 días. El bajón nos llegó en Euroliga". Pero admite Plaza que no se han desentendido de la Euroliga: "No nos hemos centrado en una sola competición, no me gusta perder a nada"



Sobre el futuro de uno de los jugadores franquicia del Unicaja en la actualidad: "Vamos a intentar que se quede Granger, mi recomendación es que esté aquí en lo más alto un año más".