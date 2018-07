84 - 69: Oportunidad inesperada

El Montepaschi italiano no dio opciones de victoria al Unicaja en su visita a Siena. Los cajistas mostraron una mejor versión que la vista en anteriores encuentros pero no fue suficiente para lograr la sorpresa en la cancha del líder del grupo F. El 84 - 69 final refleja lo ocurrido en la pista tras el comienzo esperanzador del equipo dirigido por Chus Mateo. Sin embargo, éste fue diluyéndose poco a poco hasta no poder aguantar el ritmo del Montepaschi.

Al margen de la mejoría esperanzadora en el juego, debemos reseñar que el Unicaja se encuentra con una oportunidad inesperada para seguir con vida en el TOP 16 después de la disputa de la cuarta jornada. La victoria del Bilbao sobre el Real Madrid por 93 a 69 deja el grupo con el Montepaschi líder con el pleno de victorias mientras que, por su parte, el Bilbao y el Real Madrid suman 2 victorias por otras tantas derrotas y, por último, el Unicaja aún no ha estrenado su casillero de triunfos. Así, las matemáticas dan una última opción de clasificación a los cajistas. Si el equipo verde vence al Real Madrid por más de un punto en la capital de España y al Bilbao en el Martín Carpena y los dos equipos españoles pierden sus encuentros con el Montepaschi, el pase a los cuartos de final de la Euroliga sería una realidad.