Martín Demichelis: "No tenemos que tener miedo al Real Madrid"

El central argentino Martín Demichelis, quizás el jugador más carismático del Málaga en el terreno de juego, confía en aprender de lo sucedido en el Ciudad de Valencia donde su equipo cayó con estrépito. "Fue un paso atrás que ninguno esperabamos en un partido atípico. Cada error nuestro lo aprovecharon. Además estuvo la jugada de la expulsión de Willy. Una jugada decisiva y dudosa".

Ante la próxima visita del Real Madrid al estadio de La Rosaleda, el internacional albiceleste confía en recuperar las sensaciones que el equipo transmite cuando actúa como local: "Tenemos que ser fuertes. En casa lo ganamos todo y tiene que seguir siendo así. No tenemos que tener miedo del rival, pero sobretodo no cometer errores. No podemos pensar en las individualidades del Real Madrid, si no en como es como equipo".



Por último, Demichelis protagonizará uno de los enfrentamientos más atractivos de la jornada al tener en frente a su compatriota Higuaín: "Como defensa que soy me gusta jugar contra grandes delanteros. Además Higuaín es un jugador que conozco como futbolista y personalmente".