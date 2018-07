El Málaga confía en frenar el efecto del 'Cholo' Simeone

El Málaga se mide al Atlético de Madrid en el primer partido de 2014. La pretensión no pueden ser otra que la de comenzar el año como se acabó el anterior, con un triunfo ante uno de los candidatos al título de Liga que frene la euforía generada en lo que se viene a calificar como el 'Cholismo', efecto surgido hace dos años en La Rosaleda cuando Simeone debutó en el banquillo atlético.

Ante el partido contra el Atlético de Madrid (La Rosaleda, 16:00), Bernd Schuster se refirió al jugador argentino Sosa que fue pretendido para su incorporación pero que, finalmente, se decantó por el conjunto rojiblanco. "Es una pena lo de Sosa. Desde noviembre hablamos con él, teníamos su palabra. Si salía del Metalist se venía al Málaga, pero al final cambió todo. Se ha visto que las palabras no valen nada"

Ante el posible desarrollo del partido, el técnico malaguista espera adelantarse en el marcador. "Es bueno marcar primero y más a ellos. Es el equipo que mejor defiende. Yo estoy esperando ese día algo más tonto del Atlético en el que no se sale todo. Poder marcar primero sería muy bueno".

Sobre la formación que dispondrá ante el conjunto rojiblanco, Schuster anunció que Juanmi seguirá ocupando el puesto en la delantera y que Sergio Sánchez y Weligton ocuparán el centro de la zaga. "Juanmi saldrá de inicio, nos puede ayudar, luego saldrá Roque, quizás no tan tarde como la otra vez. Será un partido muy tenso durante los 90 minutos. Sergio Sánchez y Weligton es la pareja que lo ha hecho muy bien. Han estado los dos como deben estar. Ahora estamos viendo ya a Weligton como el líder que debe ser. La pareja funciona. El rol de Marco Angeleri es que podemos contar con él en cualquier momento. Siempre está cuando se le necesita. Por ello, ninguno de los dos se puede dormir", dijo.

Cuestionado sobre la situación del marroquí El Hamdaoui, reincorporado a los entrenamientos tras dos meses de ausencia por unas molestias de rodilla, Schuster aseveró: "Está recuperado de las molestias de las rodillas. Ha estado más de dos meses fuera, no ha entrenado con el equipo. Ahora necesita recuperar el aspecto físico para poder jugar. No sabemos cuándo estará disponible para contar al 100% con él". En este sentido, debemos recordar que el técnico llegó a asegurar que el futbolista había "engordado" y que su recuperación era casi "imposible".

Schuster también fue cuestionado por su rival en el banquillo, Diego Simeone: "Me hubiese gustado coincidir con él como jugador, hubiese sido un buen complemento en el campo. Nos hubiéramos entendido perfectamente en el campo. Como entrenador ha hecho una carrera espectacular en poco tiempo, ha trasladado su filosofía de jugador al banquillo. Ha conectado con el Atlético. Esa manera es perfecta para el Atlético".

Sobre dijo: "A estos jugadores que son especiales, rematadores, espectaculares, como Diego Costa, tienen también trabajo, recorren muchos kilómetros. Es un jugador especial. No vamos a exagerar ni cambiar muchas cosas. Se van a tener que pelear con él. Diego costa siempre está. Durante los 90 minutos siempre está".

Por último, Schuster restó opciones a los jugadores de la cantera ante la posibilidad de incorporar a alguno al primer equipo. "Es complicado subir ahora jugadores del filial. Ya hemos subido a Sergi, Fabrice, Samu, Juanmi, y lo tienen complicado. Estamos hablando de la Primera División. No le queremos quitar el ánimo a los chicos pero hay muchas diferencias. Nosotros buscamos un jugador ya hecho, no chavales jóvenes. Que pueda jugar de hoy a mañana. Si viene de la Liga Española mejor, no se tiene que adaptar", comentó.

El Atlético de Madrid se desplaza a Málaga con diecinueve jugadores en la convocatoria, incluído el argentino Sosa.