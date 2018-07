El Málaga no cambiará el escudo la próxima temporada

Según la noticia publicada por la web eldesmarquemalaga.com, los responsables del club pretendían dar un cambio hacia la 'modernidad' a la imagen externa y por la reciente clasificación para competición europea. La imagen publicada por esta web del futuro escudo, ha provocado la reacción de los aficionados que en su inmensa mayoría han mostrado su rechazo frontal a esta medida. Antonio Jesús López Nieto, ex árbitro internacional y reconocido malaguista, considera que "se juega con los sentimientos de mi generación y de generaciones anteriores" aunque a su juicio "lo peor es que el club proponga el cambio". Miguel Molina, presidente de la Federación de Peñas Malaguistas, se muestra contrario porque "es una seña de identidad". Álvaro Ruiz, representante Malaka Hinchas, anunció que su colectivo "no se muestra contrario a que se lleve a cabo una acción de merchandising, pero no nos gusta la posibilidad de cambio".

A tenor del rechazo generalizado, el club emitió un comunicado en el que aclara que "el escudo no experimentará cambio alguno cara a la temporada 2012/13. No obstante, la entidad nunca ha pretendido, ni pretende, vulnerar la identificación de la afición malaguista con el escudo que les representa desde 1994, sino partir de ese símbolo para recuperar la memoria de un sentimiento que se ha transmitido, generación tras generación, a lo largo de los últimos cien años de historia".