Llamamiento a la unidad en el Málaga CF

No es momento de desunión. La preocupante situación deportiva del equipo requiere que sus integrantes no caigan en distracciones que les descentren de la importante cita del próximo lunes contra el CA Osasuna. El distanciamiento entre la afición y el entrenador Bernd Schuster, quedó patente en el entrenamiento vespertino de este martes con la petición de la marcha del alemán del banquillo malaguista.

A tenor del llamamiento realizado en las redes sociales cerca de trescientos aficionados se congregaron en los aledaños del estadio de atletismo Ciudad de Málaga con motivo del entrenamiento vespertino del primer equipo para exigir la dimisión o destitución de su entrenador, Bernd Schuster. A tenor de los cánticos que estos seguidores realizaban desde el exterior del recinto deportivo, los componentes de la plantilla Duda, Angeleri, Santa Cruz y Camacho se acercaron al nutrido grupo para pedir su apoyo y no enturbiar la sesión preparatoria. La petición de los profesionales no tuvo calado entre los aficionados que entonaron distintos cánticos durante la sesión preparatoria que afectaron incluso a la vida personal del técnico. En este sentido, debemos recordar que los ánimos se encuentran crispados entre la masa social blanquiazul como consecuencia de los gestos realizados por Schuster durante el partido contra el Real Valladolid del pasado sábado. Cuestionado al respecto, el entrenador afirmó en la rueda de prensa posterior al partido "no me recuerdo", mientras que las imágenes captadas delatan que además de ciertos gestos, desde el banquillo espetó insultos presuntamente dirigidos a los asistentes a las gradas de La Rosaleda.

Los capitanes del equipo se reunieron este martes con el director deportivo Mario Husillos para aúnar esfuerzos que también fueron demandados en el posterior encuentro que tuvo lugar en el vestuario entre el técnico, sus ayudantes y los futbolistas previo a la sesión preparatoria. En esta ocasión, se produjo un intercambio de pareceres entre las partes para mejorar el rendimiento del equipo al objeto de lograr la permanencia en la Primera división.

Mientras tanto, los dirigentes de la entidad asisten con enorme preocupación a estos acontecimientos pero sin la intención de destituir a Schuster de momento.