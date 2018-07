Kameni: "El dinero no lo es todo, la felicidad de la familia es lo más importante"

"El dinero no lo es todo, la felicidad de la familia es lo más importante. He hecho un sacrificio para esto", así explicaba Kameni el principal motivo por el que ha reducido sus emolumentos para continuar en la plantilla del Málaga. El camerunés, uno de los fichajes de la primera etapa del jeque como propietario del club, tenía una de las fichas más elevadas que según responsables de la entidad "hacían insostenible" su continuidad en el equipo. "El Málaga no está en la misma situación económica y lo sé. Valoramos las cosas y llegamos al acuerdo. Nunca el club me quiso echar sólo que no podía asumir mi ficha y había que buscar una solución", asevero el portero en este sentido.

"Después del partido contra el Athletic estaba muerto por llevar dos años sin jugar. He trabajado durante dos años con un porterazo como Willy Caballero. El sábado la afición me apoyó a muerte", dijo Kameni cuestionado por sus impresiones tras la disputa del primer partido y por su estancia en el banquillo desde su llegada a la sombra del actual portero del Manchester City. "Nunca me han regalado nada. He peleado día a día para ganarme el puesto", añadió.

Tras la llegada del mexicano Ochoa al equipo, casi todo hacía indicar que el mexicano sería el elegido por Javi Gracia para la disputa del choque contra el Athletic. "La rivalidad con Ochoa es muy sana y esto es lo mejor para el Málaga. La renovación no me garantiza que vaya a jugar, sería una falta de respeto para mi compañero y el entrenador".

Por último, Kameni hizo referencia al fallecimiento de su compatriota Ebossé acontecido tras recibir una pedrada en el transcurso del partido que disputaba su equipo JS Kabylie de la liga argelina. "Es lamentable, los campos no pueden ser de batalla", sentenció.