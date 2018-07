Julio Baptista: “Tenemos que terminar bien el año para no tapar la temporada que hemos hecho"

El brasileño justificó el bajón que el equipo ha experimentado en los últimos partidos a domicilio con sendas derrotas ante el Valencia (5 - 1) y Granada (1 - 0). "No estamos teniendo la misma fluidez de creación y elaboración del juego que en casa. Al final, creamos menos ocasiones, y esto nos está costando muchos puntos", dijo. Por otra parte, el delantero apeló a la mejora en el juego y resultados para "terminar bien el año para no tapar la temporada que hemos hecho". A su juicio, continuar con esta mala imagen "sería una pena" porque puede provocar "no conseguir los puntos que nos quedan para estar en Europa, queda muy poquito y tenemos que apretar para estar ahí”, aseguró a pocos días de la visita del equipo al estadio Santiago Bernabéu. el partido contra el Real Madrid ha sido adelantado a este miércoles 8 de mayo a partir de las 21:30 horas. "Tengo ganas de ir al Bernabéu, es un campo al que hace cinco años que no voy. Tengo cariño al Real Madrid, pero hoy defiendo los colores del Málaga e intentaremos hacer lo posible o imposible por sumar allí”, aseguró Baptista al ser preguntado por el choque ante el que fuera su equipo en la temporada 2005/06 y 2007/08.

Cuestionado por la situación interna que vive la entidad de Martiricos, Julio Baptista intenta centrarse en los deportivo aunque se encuentra, como el resto de sus compañeros "esperando a que el cub tome las decisiones internamente y nos diga cómo se va a mover". El jugador calificó como "difícil" el momento en el que se encuentra el club, incidiendo en la existencia de "muchas cosas extrafutbolísticas", aunque "lo más importante es lo futbolístico", añadió.