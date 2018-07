Joan Plaza, entrenador del Unicaja: "Estamos creciendo de manera humilde"

El equipo afronta estos dos partidos contra el Barcelona y el Real Madrid con dos bajas importantes, las del tirador Toolson y el pívot Fran Vázquez. "Toolson no jugará mañana, viajará para que siga trabajando con los fisios y haga tiro. También es casi imposible que juegue el domingo. Jugadores como Toolson necesitan estar finos. El esguince no es tan grave como la última vez. No hay que rasgarse las vestiduras. Tenemos a Txemi, Sergi y la cantera si hace falta. Fran Vázquez por su parte va a viajar a Barcelona y Madrid, no para que juegue, pero los fisios creen que es mejor que siga en dinámica. Con Fran miramos a medio plazo y queremos que llegue bien a la Copa del Rey", dijo Joan Plaza.

En la visita al Palau correspondiente al partido de Liga, el Unicaja logró la victoria, ante lo cual el técnico cajista reflexionó: "El Barcelona está ahora al completo. En el partido que ganamos allí los dos equipos teníamos bajas. Ellos querrán demostrar que cuando ganamos en el Palau fue un mal día. Será aún más complicado que el primer partido de la ACB".

En cuanto a la mejoría experimentada en le juego de su equipo, el entrenador catalán manifestó: "Nos apetece jugar a este nivel y competir. El objetivo es llegar al final de los partidos vivos y salir de ellos siendo mejores. Estamos creciendo de manera humilde. Soy culpable de que la gente no lance las campanas al vuelo. Empezamos a creer en lo que hacemos. Igual mañana nos meten de 40 pero sinceramente creo que cada vez estamos mejor. Nos damos más asistencias y todos cogen protagonismo".

Por otra parte, Plaza también está mentalizado en el encuentro dominical contra el Real Madrid. "Si el tiempo nos pone más arriba, perfecto. Es difícil ganar al Real Madrid pero nosotros nos fijamos en nosotros. Si fuéramos con toda la artillería para jugar en Madrid sería distinto", sentenció