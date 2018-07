El jeque al Thani vuelve a Málaga mientras Schuster no comparte su salida del equipo

Schuster ofreció su visión tras los últimos acontecimientos. “Me comunicaron que no iba a seguir, pero no fue una sorpresa porque tenía esa sensación desde hace semanas. Es una decisión que hay que aceptar. Me voy muy contento porque hemos hecho nuestro trabajo para sacar adelante esto y no pasa nada. El Málaga seguirá creciendo y yo buscaré otro sitio. Es una decisión que se ha tomado y hay que respetarla”, afirmó.

Sobre su contrato y la cláusula que le ha costado el despido, el alemán provocó cierta sorpresa con sus explicaciones: “No firmé por cinco años, esa fue la gran mentira, no la mentira nuestra porque la cláusula podía frenar los cinco años. Sabiendo cómo son las cosas, era consciente de que podía durar dos, tres, cinco y también uno. No nos dijeron las razones y los motivos de la no continuidad, pero no pasa nada. Con el tiempo nos vamos a enterar de los motivos. Yo hubiera renovado porque hemos dado muchas facilidades, pero no pasa nada, se intentó y ellos tienen una responsabilidad importante y es algo que tengo que aceptar".

También fue cuestionado sobre los motivos por los que no seguirá. "No soy yo quien tiene que darlos. No estoy de acuerdo con la decisión porque me encuentro capacitado perfectamente para seguir, sabiendo las dificultades. No sé cómo valoran los directivos mi temporada. Han cambiado las personas. Conmigo han estado personas que hoy no están aquí y por eso este proyecto a lo mejor no sigue también por este motivo”.

Schuster recordó los momentos en los que a su juicio, se encontró solo durante la temporada : “Efectivamente, hubo momentos en los que me he visto bastante solo y no hemos visto a la gente del club alrededor de nosotros. Fue sorprendente y es duro. Hay momentos en los que también el entrenador necesita que le apoyen y sentir cariño de vez en cuando. Yo se lo digo también a mis jugadores”.

En otro orden de cosas, el jeque al Thani aterrizó a media mañana de este jueves acompañado de uno de sus hijos procedente de París. No habrá acto institucional para la inauguración de la rotonda que llevará su nombre aprobada por el ayuntamiento de Málaga ante la prohibición impuesta por la Junta Electoral tras la denuncia efectuada por Izquierda Unida. El jeque, acompañado por Moayad Shatat estuvo en el estadio de Atletismo coincidiendo con el entrenamiento del equipo y este viernes presidirá en el palco el partido contra el Levante que cierra la temporada 2013/14.