Jayson Granger: "Queremos quitarnos en la Copa la espina clavada del año pasado"

Estas son algunas de las declaraciones de Jayson Granger en Onda deportiva

Próximos partidos

"Tenemos dos partidos muy importantes este fin de semana, en Vitoria el viernes en Euroliga y el domingo en Liga contra Guipuzcoa, pero es inevitable, tendremos el rabillo del ojo puesto en el partido del jueves 19 de Copa"

Copa del Rey

"Llegamos con muchas ganas e ilusión a la Copa de Gran Canaria para sacarnos la espinita clavada del año pasado. Aquí en nuestra casa y ante nuestro público fue muy duro"

"Pueden pensar que somos favoritos pero la Copa es la Copa, aunque esperemos que ésta llegue a Málaga. Real Madrid y Barcelona no llegan en su mejor momento pero esta competición es otra cosa, se juega a un partido y puede pasar cualquier cosa"

Afición

"El sexto hombre se nota"

Marcha del equipo

"En muchos partidos estamos teniendo falta de concentración en los terceros cuartos, debemos mantenerla después del descanso. Hay que mejorar"

"Con Germán Gabriel ganamos en experiencia. Es un jugador de la casa que sabe cual es su rol. Nos conocemos muy bien de nuestra etapa en el Estudiantes donde coincidimos tres años. Por suerte lo tenemos aquí"

Aspecto personal

"Tuve una salida turbia del Estudiantes. En cuanto me llegó la oferta no lo dudé. Un proyecto con Joan Plaza, poder jugar la Euroliga, etc... No podía dejarlo pasar"