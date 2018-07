Husillos: "En verano no tendremos la necesidad de vender jugadores como ocurrió el año pasado"

Aquí puedes leer algunas de sus manifestaciones.

"Los fichajes van a aportar cosas al equipo que no tenía. Nuestra esperanza se centra en jugadores llevan años aquí"

"No hay cláusulas de obligación de alinear a Amrabat y Iakovenko cedidos por Galatasaray y Fiorentina"

"Nos movemos en otros parámetros en el fútbol. Hemos abierto nuevas líneas de trabajo como el acuerdo con el Zulte belga"

"No podemos traer determinados jugadores que requieren importantes desembolsos económicos. La entidad está bien en lo económico, pero mejor que el 99% del resto de clubes del fútbol español. Hay otros clubes que deben unos 180 millones de euros como el Valencia. A nosotros nos hicieron pagar al instante"

"Estamos al día en el pago de los sueldos. Se paga lo que se reacuda, esto tenemos y esto gastamos"

"Por Pablo Pérez debemos pagar 950.000 € a Newell's pero se reparten en pagos en varios años"

"Pellegrini no se llevó a Brahim de nuestra cantera. Corren bulos y esa no es la verdad"

"Sólo nos llegó una oferta por Kameni del Real Betis y el Zulte pretendía a Samu. Por otros jugadores no me llegó ninguna oferta"

"Hemos fichado cuatro jugadores dentro de una lista de 70 u 80 futbolistas. Tenemos que tener contraladas muchas situaciones y lleva muchísimo tiempo. Estos jugadores -Pablo Pérez, Amrabat, Rescaldani y Iakovenko- nos interesaban desde el primer momento"

"Rescaldani es un jugador de futuro y muy interesante por lo que ha hecho en Vélez"

"Todos los equipos, como el Madrid con Ozil, tienen obligación de vender jugadores para estar en el mercado. Los únicos que no están son los que tienen financiación externa como PSG o Manchester City"

"El Málaga tiene que ser normal como los demás, con ventas y fichajes. No vamos a tener la necesidad de vender jugadores como ocurrió el año pasado"

"Algunos sueldos aún son un poco altos en la plantilla. Los que han llegado se ajustan a la actual situación económica"

"Volví a la dirección deportiva antes de lo que esperaba. Cuando me llamaron me pusieron clara la gestión, me pareció bien. He firmado un contrato largo -tres temporadas- que deseo cumplirlo"

"Me siento muy respaldado dentro del club y he congeniado muy bien con Bernardo Schuster desde el primer día"

"Con la sanción de Schuster tanto Cascallana (preparador físico) como Mejía (aleccionador de porteros) están capacitadas para ocupar el puesto, trabajan a diario con los jugadores y conocen la idea de juego"

"Celestini tendrá normalizada su situación a corto plazo para poder volver a ocupar su puesto como segundo entrenador"

"El partido contra el Rayo es muy importante para aumentar o mantener distancias con rivales directos, en cualquier caso el equipo está preparado para quedarse en Primera"

"Hemos conseguido que algunos jugadores sean fijos en la alineación pero se ha aumentado la competencia en la plantilla"

"No he hecho ninguna función de mediador entre la plantilla y el entrenador. Sólo que impere la normalidad. En ninguna jornada el equipo ha ocupado puestos de descenso"

"Confío en que se quede Eliseu y tenemos que hablar. No hay fecha para que nos sentemos"

"Tenemos que mimar a nuestra afición, la propiedad con los fichajes que se hicieron despertó el sentimiento malaguista. Nosotros tenemos que ilusionar a la afición cada año"

"El filial en el aspecto competitivo está mucho mejor de lo que yo esperaba. Su único objetivo es el de proveer de jugadores al primer equipo. No tiene ninguna presión de conseguir el ascenso"

"Me pongo a llorar por no tener la Ciudad Deportiva. Si el club quiere seguir en crecimiento necesita la ciudad deportiva. Milagros no puede haber"