Husillos: "No va a ser fácil que se quede Pellegrini"

Cuestionado en la cadena ESPN por la situación de Manuel Pellegrini y los rumores que le ubican fuera de la disciplina malaguista, más concretamente en el Manchester City, Husillos no supo despejar las dudas: "Tiene dos años más de contrato y una cláusula de rescisión (4 millones de euros). Siempre ha sido reconocido, pero lo que ha hecho aquí es tan grande que está reconocido como un técnico 'top'. No va a ser fácil que se quede, aunque el club está trabajando con la idea de que se quede. Es un entrenador que en momentos de debilidad cuando no se sabía si el proyecto explotaba dijo 'yo confío, yo me quedo y vamos por la gloria deportiva'. Y lo consiguió".

Además, el director deportivo vinculó el futuro de algunos jugadores como Demichelis al de Pellegrini: "Tenemos nueve jugadores que terminan contrato, entre ellos Martín que ha sido Beckenbauer en el Málaga, y me quedo corto. Lo conocía bien pero lo que ha hecho aquí está fuera de lo normal por juego, compromiso, actitud. Nos encantaría que siguiera. A mi entender, si Manuel se queda, Demichelis se va a quedar". Otro de los nombres que le fueron expuestos, es el de también argentino Saviola: "Es un caso parecido al de Demichelis. Los clubes que quieran competir con nosotros no creo que hagan una oferta muy superior a la que podamos hacer".

Husillos se encuentra en Argentina y aprovechará su estancia para ver a algunos jugadores que puedan interesar al Málaga para su posterior contratación, misión que también llevará a cabo en Uruguay.