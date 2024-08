Pedro Echevarría: ''Hemos apostado por una caseta potente en el Restaurante Carmen''

Durante toda la feria estaremos en el Hotel Only YOU, en la Alameda Principal. Desde aquí estaremos con nuestros invitados hablando de la feria durante toda la semana y, además, recordar la programación de actividades que ofrece el hotel para estos días tan especiales:

17 de agosto: Only Feria Contigo

Asiste a un desfile de moda flamenca de la mano del reconocido diseñador Alejandro Santizo, con música en directo y sesión de DJ.

18 de agosto: Only Compás del Bueno

El grupo flamenco Deni Peña & Band ofrece un concierto en vivo en The One & Only.

19 de agosto: Only Jarana

Sigue la fiesta con una sesión de DJ Set Flamenco Fusión by D’Enrico y Amalia Balbotín.

20 de agosto: Not Only Vino

Deléitate con una masterclass & tasting de Cócteles de Feria, acompañada de DJ.

21 de agosto: Only compás del Bueno

Música en directo con la cantante Pilar Suárez.

22 de agosto: Only Compás del Bueno

Música en directo con el cantante Lázaro de la Cruz.

23 de agosto: Only Jarana

D’Enrico y Amalia Balbotín ofrecen una sesión de DJ Set Flamenco Fusión en The One & Only.

24 de agosto: Only Málaga, más bella que nunca

Un evento musical único con Lázaro de la Cruz, D’Enrico y Amalia Balbotín.

Desde Onda Cero Málaga, le contamos toda la actualidad de la feria de la capital desde el 17 agosto hasta el viernes 23 con nuestra programación especial ‘‘Aires de Feria’’ de 12:00h a 14:00h en 90.8 FM. Vamos a recorrer los principales puntos de la ciudad para contarles cómo se vive esta semana festiva. Además, podrán seguir nuestro contenido en Twitter @OndaCeroMálaga y aquí, en nuestra página web.