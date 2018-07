1 - 0: Excesivo castigo para un bisoño Málaga

Tantas tardes de gloria para una noche de desgracia. En un partido que parecía sentenciado al empate sin goles, una acción desafortunada de Caballero provocó el gol de Ricardo Costa en el minuto 64 que supuso el triunfo del Valencia.

El partido era propio de la fecha en la que nos encontramos para la jornada inaugural de la Liga, marcado por la falta de ritmo acuciado por el calor y donde los nuevos jugadores mostraron falta de entendimiento con sus compañeros o excesivo peso de responsabilidad. En esta parcela salió perjudicado el Málaga donde debutaron de inicio Angeleri, Chen, Tissone, y el canterano Sergi Darder, sin olvidarnos del joven Fabrice que fue titular muchos meses después de su presencia por última vez en el primer equipo. Además, los refuerzos que entraron en la segunda parte, los nobeles Anderson y el canterano Samuel, no lograron dar el salto de calidad que buscaba el técnicotras la adversidad del gol encajado. Precisamente, Schuster se refirió al término del partido en sala de prensa a la necesidad de la inconporación de, al menos, dos jugadores y la solución a la situación que vive el polaco Pawlowski quien, recordemos, no fue incluido en la convocatoria final al no resolverse el pase del tránsfer por la federación polaca en la pugna que existe entre los clubes del Jagiellonia y el Widzew Lodz en la tenencia de sus derechos.

El técnico alemán, por otra parte, lanzó un dardo tildando de "casero" al árbitro Álvarez Izquierdo, con quien años atrás y siendo responsable del Real Madrid, protagonizó una agria polémica, e ironizó al señalar que tras las tres primeras jornadas de Liga, el equipo estaría con "cero puntos" al tener como adversarios al Valencia, Barcelona y Sevilla. Eso sí, Schuster reconoció que "queda mucho por trabajar" durante las próximas semanas aunque se mostró "satisfecho" del trabajo realizado por sus jugadores.