Empate y gracias ante el Celta

Sigue el Málaga CF sin conseguir la victoria en este 2013. El conjunto que dirige Manuel Pellegrini tampoco pudo con el Celta de Paco Herrera. El equipo albiceleste partía con novedades en la alineación, como la inclusión de Buonanotte en vez de Eliseu, e Iturra que acompañó en el doble pívote a Toulalan, novedades con respecto al partido de Liga ante el Barcelona. Por su parte el Celta, con Iago Aspas como referente arriba hizo su partido, y consiguió lo que quería viendo el final del encuentro.

El partido comenzó con ocasiones por ambos bandos. Santa Cruz llegó a tener dos ocasiones claras, pero prefirió en ambas optar por el pase de la muerte hacia atrás, pero en ambas no encontró compañero alguno. El conjunto gallego, por su parte, tuvo la más clara en las botas de Iago Aspas, que aprovechó un error en el despeje de Demichelis (nada acertado en el encuentro) para plantarse en cara a cara con Willy, el remate flojo del canterano celtiña terminó en las manos del meta malaguista. Esta jugada fue la que precedió al gol local, ya que 4 minutos más tarde, en una jugada extraña en el área del Celta, acabó con el gol de Demichelis, que sirvió para llegar al descanso con 1-0.

La segunda parte siguió con un Santa Cruz desacertado cara a portería y con un Málaga que se acomodó en el terreno de juego. Empezó Pellegrini a mover el banquillo con la entrada de Saviola por el paraguayo, y posteriormente, Portillo por Buonanotte. Algo que no sirvió para nada, ya que en el minuto 76 Augusto Fernández ponía las tablas en el marcador, en un semifallo de Weligton al no llegar a despejar un balón muerto en el área. Ya en los instantes finales, el Málaga dispuso de dos ocasiones para llevarse la victoria, primero un mano a mano de Portillo con Javi Varas, que salvó el portero y, posteriormente, un remate de Demichelis de cabeza que no llegó a mayores. Aún así, y ya en la prolongación un fallo de Demichelis dejó sólo a De Lucas ante Willy, que menos mal, que el meta argentino le arrebató de los pies, en lo que hubiese supuesto una nueva derrota malaguista.

Así las cosas, reparto de puntos para ambos equipos, y primer punto para los de Pellegrini en liga en 2013, año en el que han empezado la competición casera, muy distinto a como acabaron el 2012.