Darder: "Desde mi casa me reía de los comentarios que me colocaban en Milan"

Parte de la afición del Málaga C. F. se echó a temblar la semana pasada cuando se especuló con la posible salida de Sergi Darder del equipo. Sin embargo, nada de ello era cierto, según ha manifestado hoy el jugador: "La semana pasada se especuló con mi salida al Milan, me reía de los comentarios que salían. Todo era mentira".

El jugador del Málaga CF, Sergi Darder, ha sido tajante a la hora de mostrar su estado anímico a día de hoy: "Estoy jodido por no poder jugar esta semana, pero por lo demás contento por el buen partido que hicimos ante el Valencia y la victoria". "Me fastidió recibir la tarjeta contra el Valencia pero no pensé que llevaba sanción había que hacer la falta", ha indicado Darder hoy en Onda Deportiva Málaga.



Para el centrocampista, el partido del lunes ante el Valencia fue más que sumar tres puntos: "Recuperamos sensaciones, temas como la presión al rival, mejoramos defensivamente, ofensivamente y salimos muy reforzados de este partido, jugando así creo que podemos hacer un buen final de temporada".



Sobre la presencia de canteranos en el equipo ha expresado lo siguiente: "Hay mayor presencia de gente de la cantera, no es cuestión de que sea todo gente de la cantera, sino gente que lo haga bien y cumpla, si tú pones a cinco canteranos arriba y los cinco lo hacen bien, mejor".