Carlos Suárez: "Ahora tengo que centrarme en entrenar y jugar, pero creo que no habrá problema para que me quede"

El jugador del Unicaja pasa por Onda Deportiva desde Restaurante Bienmesabe

El jugador del Unicaja, el líder de la liga ACB y cabeza de serie para la Copa del Rey, Carlos Suárez, ha pasado hoy por Onda Deportiva Málaga que como cada martes se ha realizado en directo desde Restaurante Bienmesabe. Suárez ha repasado la actualidad del equipo malagueño y ha señalado algunas de las líneas que marcarán su futuro, pendiente de la renovación con el club cajista: "Las negociaciones están ahí, no hay que meter mucha prisa, ahora mismo se apresura una cita muy importante y no estamos para hablar en renovaciones, sino para centrarnos a entrenar y trabajar para la Copa del Rey. Yo estoy muy feliz aquí, pero ahora mismo la prioridad es llegar a la Copa del Rey de la mejor manera posible y ya habrá tiempo de sentarnos para hablar de renovar el contrato, creo que no habrá ningún problema, ya he dicho que estoy bien aquí, con los compañeros... no tengo por qué irme, estoy bien, estoy feliz".