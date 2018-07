Caballero ya es citizen: "Es un gran paso en mi carrera"

El Málaga, pese a lo que exprese el jeque en las redes sociales, se ha visto obligado a vender a Caballero por debajo de lo esperado (7'5 millones de €). La cláusula de rescisión era de 20 millones de euros, cantidad nunca ancanzable pero con la que se esperaba forzar en las negociaciones para conseguir como mínimo la mitad por su traspaso. Sin embargo, el Manchester City sabía de la necesidad de hacer caja de forma urgente por parte del Málaga y ha jugado sus bazas para, y ante la ausencia de otras ofertas, hacerse con los servicios del mejor portero de toda la historia del fútbol malagueño. El nombre de Caballero se sitúa con letras de oro junto a los históricos compañeros de demarcación como Deusto, Fernando Peralta o Contreras pero con registros superiores a los conseguidos por todos ellos.

En la página web del Manchester City, Caballero recuerda su etapa malaguista junto al precursor de su fichaje, Manuel Pellegrini. "El momento más bonito de mi carrera fue bajo lás ordenes de Pellegrini en el Málaga, cuando alcanzamos grandes objetivos e hicimos que el nombre del Málaga fuera conocido en toda Europa".

En el City, el arquero coincidirá con varios compatriotas suyos. "Tengo muy buena relación con Martín Demichelis, pero no he coincidido nunca con Pablo Zabaleta y Sergio Aguero. Para mí es bueno que haya argentinos en la plantilla porque me ayudarán".

Caballero ha podido hacerse una idea de lo que le espera gracias a compañeros que han militado o militan en la actualidad en el equipo inglés. "Hablé con Roque Santa Cruz y Demicheles, y ellos me dijeron que Manchester es una ciudad muy bonita y muy acojedora, así que será bueno para mi familia y no puede esperar para disfrutarla"

Por último, el portero aseguró que esta operación es "un gran paso en mi carrera y un sueño realizado jugar en la Premier League", sentenció.

A partir de este momento, el Málaga debe encontrar un sustituto que compita con Kameni por hacerse con la titularidad en la portería. El mexicano Ochoa es una de las opciones que se barajan.