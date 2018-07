El Ayuntamiento presenta una reclamación contra la declaración de Zona de Gran Afluencia Turística

El equipo de gobierno agota así la vía administrativa si bien no ceja en su propósito de acudir a la vía judicial.

El Ayuntamiento tiene hasta el próximo 15 de marzo para presentar esta reclamación potestativa, tras lo cual la Administración regional dispone de un mes para resolverla y, en caso de que la respuesta sea negativa, el Consistorio cuenta con dos meses para interponer un recurso contencioso-administrativo.

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, confía en que a través de esta última vía administrativa la Junta de Andalucía se pronuncie sobre las alegaciones que presentó el Ayuntamiento no fueron tenidas en cuenta a la hora de adoptar su resolución.

No ha tardado en responder el delegado en Málaga de la Consejería de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio de la Junta para advertir de que la declaración de Zona de Gran Afluencia Turística es firme y tiene una duración de un año, aunque se ha mostrado abierto al diálogo para, contando con el suficiente consenso, modificar elementos concretos, pero sin ir contra el criterio genérico de la resolución. Ésta, según Manuel García Peláez, no es sino la vía más idónea para garantizar el apoyo al pequeño y mediano comercio.

No obstante, ha respetado el propósito del Ayuntamiento de acudir a los tribunales si lo estima oportuno aunque antepone el diálogo para intentar evitar esta vía.