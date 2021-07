Torrontegui: "Sería un sueño ir con mi hija Carlota a unos JJOO. Con tal de que ella fuera, no me importaría faltar"

Uno de los más experimentados masajistas a nivel nacional está cumpliendo hoy su séptimo desafio en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Marcelino Torrontegui lleva desde Atlanta 1996 sin faltar a esta competición y, desde Río 2016, con el Comité Olímpico Español.

Si ya conlleva dificultad repetir una cita como los Juegos Olímpicos, hacerlo en siete ocasiones podría ser considerado para muy pocos. Detrás de cada deportista hay un cúmulo de cosas y el equipo médico es fundamental para que logre su éxito. Marcelino Torrontegui es masajista y lleva, sin ninguna excepción, desde Atlanta 1996 asistiendo a todas las citas olímpicas.

En su carrera, Río 2016 fue un punto de inflexión ya que paso a formar parte del COE. Antes formaba parte de la federación española de ciclismo en Atlanta 1996, Syndey 2000, Atenas 2004, Pekín 2008 y Londres 2012.

Nunca se hubiera imaginado vivir esa la realidad. “Siempre he sido un soñador. Soñaba con estar en un equipo que gana una etapa en una vuelta y cuando me dí cuenta estaba con gente que ganaba mundiales. Me siento un afortunado de haber disfrutado todo lo que hice y hago” declaraba el experimentado masajista con pasado en el Málaga CF.