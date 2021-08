Las malagueñas Sole y Marta López eliminadas en la fase de grupos

Derrota de la selección española de balonmano femenino frente a Rusia. Necesitaba puntuar el combinado de Carlos Viver para estar en los cuartos de final, pero no lo logró frente a un fuerte conjunto ruso que tuvo sobre todo en su guardameta, Sedoykina, a uno de los motivos por los que se desvanecieron los sueños españoles. Firmó un gran partido la extremo malagueña Marta López, con siete tantos, la máxima anotadora española. La otra de la tierra, Sole López, cerró la participación en el último encuentro sin ningún tanto en su casillero. Compartiendo portería sí estuvo la guardameta del Costa del Sol Málaga, Merche Castellanos pero sus paradas no fueron suficientes para lograr una remontada a la que estuvo cerca el equipo español, pero que no se materializó. Hasta aquí el sueño olímpico de los malagueñas. Para una, Sole López, una debutante, y para Marta López, su tercera participación en unos Juegos.