Reclusos en tercer grado preocupados por volver a su centro de inserción

No dejan de pensar en otra cosa. Después de dos días recluidos tras las restricciones de movimientos impuestas por el Estado de Alarma decretado por el Gobierno, los reclusos en Tercer Grado Penitenciario tienen que volver a su Centro de Inserción Social.

Zonas comunes en el CIS

Algo que les quita el sueño ya que "estamos teniendo todas las medidas de seguridad posibles y ahora nos metemos en un sitio donde no sabemos qué ha hecho cada cual y no hay posibilidad de separación. Comparto una habitación de unos 12 metros cuadrados con otra persona y luego hay zonas comunes, no tiene sentido".

Nuevos permisos

"Además, no sabemos qué va a pasar el próximo viernes cuando tengamos un nuevo permiso de fin de semana. Es posible que los suspendan y no podamos volver" señala preocupado este interno al que aún le queda más de un año en Tercer Grado.

Esta es la llamada de auxilio que realiza un interno de tercer grado mientras apura las últimas horas en semilibertad junto a su familia.