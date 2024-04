Junta defiende patrocinios de Turismo y Deporte y reprocha a PSOE-A que implique a cargos en sus "ideas de corruptelas"

En su comparecencia ante el Pleno sobre los citados patrocinios, a petición del PSOE-A, Bernal ha denunciado que dicho partido quiere "implicar de forma absolutamente injustificada" a profesionales en sus "ideas de corruptelas" y le ha demandado que les pida "perdón".

Se ha referido al hecho de que el PSOE-A haya presentado una denuncia ante la Oficina Andaluza Antifraude "para que se examine el comportamiento y la actuación del director gerente de la Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía, Lisardo Morán", al entender que "se ha producido un flagrante incumplimiento de la normativa respecto de incompatibilidades de altos cargos que prohíbe a cualquier alto cargo participar en cualquier adjudicación, ayuda o contratación con alguna empresa con la que haya tenido vinculación en la dirección de la misma", y ello en el marco de un "incremento desmedido" de contratos de patrocinio suscritos por dicha empresa adscrita a la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte. El PSOE-A también ha vinculado con estos hechos al director de Innovación de la Empresa de Turismo y Deporte, Adrián Gómez Sola.

"Me sorprenden con esa dialéctica perversa y con ese poco rigor y poco criterio y conocimiento de las situaciones que utilizan de forma absolutamente perversa y maquiavélica para darle la vuelta a todo", ha dicho Bernal al PSOE-A. Ha indicado que estas personas en la empresa en la que trabajaban antes de llegar a la administración andaluza "no tenían ningún cargo directivo, no ejercían ningún tipo de apoderamiento de firma, no tenían participación de la empresa ni tenían capacidad de tomar decisiones".

El consejero ha defendido que la elección de las actuaciones y patrocinios que se realizan desde la Empresa Pública de Turismo y Deporte se efectúa en base a unos criterios "objetivos y predefinidos, como el ámbito del acontecimiento (local, provincial, autonómico, nacional o internacional), el retorno mediático y económico, el componente geográfico y las contraprestaciones".

Bernal ha subrayado que gracias a estos acuerdos de colaboración "estamos llegando a niveles de proyección en Andalucía nunca alcanzados anteriormente, con el mayor número de impactos generados en la historia de la comunicación turística de nuestro país". Además, ha resaltado que esta repercusión "está dando resultado y Andalucía sigue creciendo como destino turístico".

Ha expuesto que la inversión realizada por parte de la empresa pública el pasado año ascendió a 174,8 millones de euros, un 97% más que en 2022, cuando la cifra se situó en 88,7 millones de euros. A partir de este presupuesto (procedente en su totalidad de fondos europeos, que sólo podían ser destinados a este cometido), se realizaron 1.059 acciones, con una media de casi tres acciones diarias, de las que el 47% correspondieron a patrocinios.

"Nunca antes se habían llevado a cabo tantas actuaciones desde la empresa de Turismo y Deporte", ha asegurado, desarrollando así "una ambiciosa apuesta que ha tenido su efecto con la consecución de las mayores cifras registradas hasta la fecha, tanto en llegadas de viajeros como en ingresos generados por esta actividad".

Después de que el PSOE-A le haya pedido explicaciones a raíz de la operación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en lo relativo al estadio de La Cartuja de Sevilla, en el marco de la investigación judicial por presunta corrupción en la etapa de Luis Rubiales al frente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), el consejero ha indicado que con el Gobierno del PP-A, dicho recinto, que estaba "en ruina" con el anterior ejecutivo del PSOE-A, se ha convertido en un "estadio de cinco estrellas", donde ahora se juegan las competiciones deportivas más importantes del mundo y se llevan a cabo más de 125 eventos anuales de gran tamaño.

Ha dicho que el actual secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, cuando era alcalde de Sevilla apoyó, ya que era miembro del consejo de administración, los convenios para que el estadio de la Cartuja fuera el "mejor estadio en España".

PSOE-A DENUNCIA MUCHAS "SOMBRAS"

Por su parte, la diputada del PSOE-A Isabel Aguilera ha manifestado que la consejería está envuelta en "sombras" en los últimos días en relación con los patrocinios y ha exigido a Bernal que despeje todas las dudas sobre los "incrementos desorbitados de los fondos destinados a patrocinio, es decir, a la publicidad y la propaganda".

Aguilera ha señalado que en el año 2016 se llevaron a cabo 27 operaciones de patrocinio, por valor de 4,6 millones, mientras que en el año 2023, las operaciones ascendieron a 178 por importe de 77,8 millones. "Esto es una auténtica barbaridad", ha apuntado la diputada socialista.

Ha criticado la "falta de explicaciones" del consejero sobre el papel de Morán y Gómez Sola en esos patrocinios, y le ha exigido información y que despeje "todas las dudas" a raíz de la operación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en lo relativo al estadio de La Cartuja, en el marco de la investigación judicial por presunta corrupción en la etapa de Luis Rubiales al frente de la RFEF.