El Gobierno defiende la petición de actualizar el IPC en los impuestos: "Es necesario"

El Gobierno ha desvelado que la no actualización del IPC cuesta en indemnizaciones dos millones de euros anuales a la empresa del agua que se podrían, asegura, usar en inversiones.

El Gobierno de Jerez cree que la medida solicitada para actualizar los tributos que financian servicios públicos sujetos a contratos que contemplan subidas del IPC es una "medida necesaria" para ayuntamientos sujetos a plan de ajuste con el objetivo de mantener un equilibrio entre el coste real de los servicios y los ingresos y así evitar generar déficit en las cuentas. Es la respuesta a las críticas del Partido Popular de Jerez que criticaba esta petición y la calificaba de "subida de impuestos dictatorial". Así, el Gobierno de Jerez cree necesaria esta medida para, "precisamente evitar una subida de impuestos".

A través de un comunicado el Gobierno de Jerez ha acusado al PP de practicar "política populista, hipócrita y carente de escrúpulos" con el único objetivo de "desprestigiar y dañar" al gobierno local. El ejecutivo local ha explicado que la situación económica de las arcas municipales requiere “de un esfuerzo muy importante para cuadrar las cuentas y que en las conversaciones con el Ministerio de Hacienda se vienen abordando posibles alternativas para garantizar los ingresos que permitan financiar la prestación de estos servicios, sin que ello genere más déficit".

El equipo de gobierno ha asegurado que es obligatoria esta actualización "para mantener el equilibrio financiero y no generar déficit" y evitarlo mediante oposición en el pleno, a juicio del gobierno local "no deja de ser una estrategia de bloqueo que perjudica seriamente los intereses de la ciudad”. Explican que la no actualización de la tasa del agua está costando al Ayuntamiento dos millones de euros al año en indemnización a la empresa concesionaria.

El Gobierno local ha pedido "responsabilidad" al Partido Popular para desbloquear esta situación.