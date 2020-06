El Ayuntamiento llevará a juicio al Consorcio de Residuos por una "deuda inexistente" del 2002 y del periodo 2014-2018

El Ayuntamiento denunciará en el contencioso administrativo al Consorcio Provincial de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos ante la reclamación de éste de una deuda de más de dos millones trescientos mil euros. En una nota de prensa, el Ayuntamiento de Jerez ha detallado las cifras que le pide este ente provincial: 438.746,47 euros por deuda anterior a 2002; 180.000 euros deuda entre 2014 y 2018 y 1.690.098,59 euros de la “cuota de separación”. Según el gobierno local de Jerez no tienen constancia de deuda anterior al 2002 y, de hecho, aseguran que el 22 de marzo de 2002 el Consistorio recibió un documento del Consorcio Bahía de Cádiz certificando a 31 de diciembre de 2001 el ayuntamiento no mantiene deuda. Además, el ayuntamiento ha asegurado en el Departamento de Residuos del Servicio Municipal de Medio Ambiente no consta que el Consorcio haya girado factura alguna durante el periodo comprendido entre los años 2014 y 2018 por lo que el Ayuntamiento desconoce a qué corresponde tal reclamación.

El Ayuntamiento de Jerez deposita, desde la entrada en funcionamiento de la planta de compostaje y reciclaje de Las Calandrias en el año 2002, los RSU y los trata “no habiendo uso bajo ningún concepto del vertedero de Miramundo”. El gobierno local ha detallado además que el Consorcio Bahía de Cádiz lleva desde el año 2004 sin tener efecto de manera que actuaba y adoptaba acuerdos la Junta Liquidadora, por lo que aseguran que desconocen con qué facultades y competencias se emitían estas facturas que ahora se reclaman. Asimismo, el Consorcio demanda una deuda de servicios no prestados al Ayuntamiento de Jerez- El Ayuntamiento de Jerez ha denunciado que el Consorcio impuso una tasa consorcial para paliar el déficit y la deuda extrema que presenta este organismo. El Gobierno local ha detallado que "en ningún caso los jerezanos van a pagar lo que por obligación y derecho le corresponden a otros ayuntamientos".