Mas de Uno Huelva - 22/4/2021

Desde el Teatro Salvador Távora de Almonte

Magazine local donde ampliamos toda la actualidad informativa de Huelva con entrevistas, reportajes, curiosidades, etc. De Lunes a Viernes de 12:30 a 14 con Manuel Vicente. Hoy especial en directo desde el Teatro Salvador Távora de la localidad de Almonte en el encuentro on line de mujeres empresarias y directivas "Intrépidas Plus"