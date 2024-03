IFMIF-DONES reúne esta semana en Granada a especialistas mundiales en aceleradores lineales

El Parque de las Ciencias de Granada acogerá desde este martes y hasta el jueves el prestigioso workshop SLHiPP-10 (10th Open Collaboration Meeting on Superconducting Linacs for High Power Proton Beam), organizado por el Consorcio IFMIF-DONES España y la European Spallation Source para compartir el estado actual y los desarrollos relevantes en las tecnologías de aceleradores lineales superconductores en haces de protones de alta potencia.

A este encuentro científico asistirán 65 representantes de 22 organizaciones líderes en la materia a nivel mundial, tanto europeas como japonesas, chinas y americanas. Los asistentes al encuentro provienen de Suecia, Bélgica, Estados Unidos, España, China, Francia, Alemania, Italia, Japón y Polonia.

La celebración del SLHiPP-10 en Granada permitirá a IFMIF-DONES, como instalación puntera a nivel mundial en este tipo de aceleradores, preparar y mejorar sus diseños durante la etapa de construcción, así como establecer colaboraciones importantes a nivel internacional en las tecnologías más críticas de estas infraestructuras científicas.

Durante la última jornada, que tendrá lugar el próximo jueves, los participantes visitarán las obras que IFMIF-DONES está ejecutando en Escúzar (Granada).

En el SLHiPP-10 participarán representantes de organizaciones internacionales líderes en este campo, como BNL, CEA, CIEMAT, European Spallation Source ERIC, F4E, GANIL, GANIL-SPIRAL2, GSI, IFJ PAN, IFMIF-DONES España, Institute of Modern Physics, CAS, Institute of High Energy Physics, Institute of Nuclear Physics PAN, Legnaro National Laboratories. Universidad de Granada, Uppsala University, Lodz University of Technology Department of Microelectronics and Computer Science, National Institutes for Quantum Science and Technology, Safran Electronic & Defense Spain SL, Safran Navigation & Timing, Safran SED Spain y SCK CEN.

IFMIF-DONES

La International Fusion Materials Irradiation Facility-Demo Oriented NEutron Source (IFMIF-DONES) es una infraestructura científica única en el mundo en la que se van a probar, validar y calificar los materiales que se utilizarán en futuras plantas de energía de fusión como DEMO (un prototipo de reactor de fusión de demostración).

En relación con este proyecto internacional, en diciembre de 2017, Fusion for Energy (F4E) valoró positivamente la propuesta conjunta de España y Croacia para ubicar el IFMIF-DONES en Granada.

El 16 de marzo de 2023 se celebró en Granada la primera reunión del DONES Steering Committee, máximo órgano de gobierno internacional del Programa DONES, a esa fecha se asoció el inicio de la fase de construcción de la infraestructura científica internacional en la localidad de Escúzar (Granada).

El Foro Estratégico Europeo de Infraestructuras de Investigación (ESFRI) incluyó en su Hoja de Ruta de 2018 a IFMIF-DONES como proyecto dentro del área de la energía.

De esta manera, IFMIF-DONES se convierte en una de las infraestructuras clave de ESFRI, posicionándose como una infraestructura estratégica relevante para los científicos en Europa en el área de la investigación e innovación energética.

IFMIF-DONES será por tanto una instalación internacional única. Además de su relevancia para el desarrollo de la fusión como fuente de energía, también será muy relevante en otras áreas de investigación y del conocimiento que podrán beneficiarse de su tecnología, como así lo harán la medicina, la física de partículas, los estudios de física básica y la industria. Todo ello en un planeta cada vez más comprometido con un desarrollo sostenible y con la utilización de energías limpias, seguras y eficientes.