Elecciones Andalucía: ¿qué tiempo hará en Granada el 19J?

El próximo 19 de junio se vota en Andalucía. Y la ola de calor preocupa a muchos políticos, que temen que sea motivo de abstención. Las altas temperaturas se relajan a partir del sábado, pero no obstante siguen siendo altas. Juanma Moreno, candidato popular a revalidar la presidencia de la Junta de Andalucía, teme que los andaluces el domingo electoral se vayan a la playa y no voten. De hecho, por eso, desde el centro de Granada, la plaza Bib-Rambla, pidió a los andaluces que "por favor, por favor, antes de irse a la playa voten. Domingos de playa hay muchos, posibilidades de afianzar el cambio no".

El tiempo en Granada el próximo 19 de junio

A parte de las altas temperaturas que se viven en Granada, estas elecciones coinciden con un día importante para sus ciudadanos. Es el último día de feria en Granada. La feria del Corpus Christi, que se celebra durante toda una semana importante para Granada, en la que incluso hay un día festivo, es una fiesta arraigada, y el domingo, al ser el último día, suele aprovecharse. No es la primera vez que unos comicios coinciden con esta feria. No obstante, según la politóloga de la Universidad de Granada Giselle Hípola, esto puede ser un motivo de abstención. En cualquier caso, lo que considera más probable, es que aquellos que hayan hecho puente de jueves a domingo, acudan a última hora a votar y el voto se concentre en las últimas horas del domingo.

36 grados de máxima en Granada el próximo domingo 19 de junio

Según la Agencia Estatal de Meteorología, el próximo domingo 19 de junio se prevén en Granada temperaturas más agradables, con máximas de 36 grados, que las registradas el resto del fin de semana, cuando, por ejemplo el viernes, se registraron 41 grados.