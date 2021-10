Educación inicia el protocolo de absentismo de la menor que no va a clase por la mascarilla

Educación ha iniciado este viernes el protocolo de absentismo por las faltas acumuladas de la menor que no ha podido acceder al colegio de Granada donde cursa estudios porque su padre se niega a que acuda al centro con mascarilla pese a que su uso es obligatorio.

Según han informado fuentes de la delegación territorial de Educación, el padre de la menor de 6 años ha intentado este viernes por sexta vez que la niña accediera sin mascarilla al colegio, una actitud sostenida con el argumento de que esta alumna padece problemas respiratorios.

Como ha ocurrido cada día lectivo desde el viernes de la semana pasada, el centro le ha impedido la entrada ya que el protocolo Covid contempla el uso obligatorio de la mascarilla salvo las excepciones justificadas de manera documental.

Tanto el jefe de inspección como la inspectora del centro en el que está escolarizada la menor conocen esta sexta ausencia de la niña, lo que ha motivado que se inicie el protocolo de absentismo.

Por otro lado, las mismas fuentes han explicado que el padre de la menor ha recibido la notificación de una tutoría organizada por el centro y que se celebrará este próximo lunes.

La tutora de la menor se reunirá con la familia de la niña para abordar este conflicto y solicitará los justificantes de los seis días de faltas.

El protocolo de absentismo se suma al expediente de protección de riesgo respecto a la niña que ha abierto esta semana la Fiscalía de Menores, que además ha solicitado la declaración del padre en un juzgado.

La Junta ya aclaró que, en el caso de aportar informes médicos que justifiquen que un alumno no puede usar la mascarilla, su centro estudiará la respuesta educativa más apropiada en función de la etapa educativa y de los recursos disponibles, contando con el asesoramiento del inspector de referencia si fuera necesario.

POSIBLES CONSECUENCIAS

Así lo ha afirmado el consejero Imbroda tras ser cuestionado en Málaga, en concreto, por la situación de la menor de Granada que iba al colegio sin mascarilla y a la que se le impide el acceso. Al respecto, el consejero ha querido dejar "una cosa muy clara, para que todo el mundo, y sobre todo las familias que tienen alguna duda, se la pueda clarificar de una vez por todas: Aquí hay unas normas higiénico sanitarias que nos las marcan las autoridades sanitarias y esas normas hay que respetarlas".

Imbroda ha vuelto a lanzar un mensaje a esas familias o padres o madres, asegurando que "no tengan ninguna duda, es decir, tienen que cumplir con las normas --para frenar la COVID--, no hay más, y si no cumplen, que se atengan a las consecuencias, que quede bien claro".