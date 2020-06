Aumenta la presión para el cambio de fase

El alcalde de Granada, Luis Salvador, ha pedido el pase a la fase 3 del plan de desescalada del Gobierno el próximo lunes para que la movilidad entre provincias ayude "a reactivar la economía y crear empleo". El máximo responsable municipal ha apelado "al sentido común y a la coherencia" al reclamar para Granada la misma situación que en el resto de Andalucía.

Luis Salvador se ha referido, a preguntas de los periodistas, a la "positiva evolución" que registra la pandemia de covid-19 en Granada, que cumple "con todos los requisitos sanitarios y con unos índices de incidencia de la enfermedad mejores que los de otras ciudades españolas" y que cuenta "con la garantía del cumplimiento de las medidas de seguridad", para avalar su petición al Gobierno."En este momento, los indicadores prácticamente no registran defunciones ni ingresos; lo único que hay son altas y muy pocas personas hospitalizadas", ha precisado el alcalde, para quien, "garantizando las medidas de seguridad", Granada, como el resto de Andalucía, está preparada para situarse en el escenario 3.

Tras mostrarse confiado y esperanzado en la "sensibilidad" de las autoridades sanitarias para que Granada pase a la fase 3, el alcalde ha agradecido "el gesto solidario" de la Junta de Andalucía al comunicar que si todas las provincias no cambian juntas de fase no habría movilidad entre ninguna."Es una muestra de solidaridad entre las provincias, aunque espero que esta situación no se produzca porque estaría injustificada", ha subrayado Luis Salvador, que ha agregado que "ahora como antes, cuando pedimos pasar de la fase 0 a la 1 y de la 1 a la 2 porque toda Andalucía presentaba indicadores para hacerlo conjuntamente, entendemos que es beneficioso, necesario y que no existen motivos para esperar los catorce días".

Según ha apostillado Salvador, "pedimos pasar a la fase 3 todos juntos porque solo la movilidad interprovincial es la que puede animar el consumo y reactivar determinados sectores económicos, como la restauración, la hostelería y el comercio".

"Los hoteles, por ejemplo, sólo funcionarán en la medida que haya movilidad entre las provincias. Y el turismo se reactivará con la movilidad interprovincial", ha incidido.

A este respecto, hoteles emblemáticos de la ciudad, como el Alhambra Palace, apenas empiezan a tener reservas de cara al verano, con un ocho por ciento en julio, según fuentes consultadas por Europa Press en este establecimiento fundado por el duque de San Pedro de Galatino hace 110 años. Sin que se note aún la mejoría por la desescalada, el hotel, con un privilegiado emplazamiento en el entorno de la Alhambra, y el sector en general confía en que la apertura de la movilidad entre territorios reactive la actividad.