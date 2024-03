Llega a Granada "Cabaret, el gran show musical"

La productora andaluza y malagueña GYPSY COMPANY trae a los escenarios españoles una obra completamente original después de triunfar con su musical cabaret por toda España.

Una enorme puesta en escena sobre un escenario blanco que recrea los decorados del Hollywood dorado. Con doce actores, cantantes y bailarines en directo durante algo mas de 90 minutos. Y un pianista en el centro del escenario. Recrearan un maravilloso viaje por la vida nocturna de las estrellas de Hollywood. Todo coreografiado por el bailarín Nathan Morales y dirigido por la actriz y directora de musicales Lydia Avimez.

CABARET EL GRAN SHOW MUSICAL, es un recorrido elegante y lleno de magia por la escena cabaretera desde los años 40 a los 70. El brillo y lujo de la estrellas de los musicales de Hollywood, con número como el Chic to Chic, City of star, Sing in the rain… Los aplausos ensordecedores del Broadway mas neoyorkino a través de canciones de A Chorus line, New York New York, West side stories. La revista española de la mano de Gracita Morales o el mas icónico Moulin rouge parisino con adaptaciones de temas actuales. 90 minutos de espectáculo donde nadie parara de bailar, reír y cantar. Por un elegante decorado elegante que recrea los estudios de las galas de tv americanas.