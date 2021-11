Sierra Nevada resurge con buenos datos de ocupación en el puente de diciembre y otras noticias importantes del día

LEER MÁS Noticias matinales de Granada 25/11/2021

Despertamos en la capital de Granada con seis grados, con seis despierta también la comarca de Baza. Sierra Nevada resurge tras dos años de letargo. El tiempo acompañó a los esquiadores y montañistas. Los hoteleros superaron sus expectativas. Más de ocho kilómetros y medio de nieve, 6 remontes… y se abrirán más pistas. Que a la Sierra vuelvan los esquiadores es una gran noticia, hablamos de que nuestras montañas son más de un 2% del producto interior bruto de nuestra provincia. Enrique de la Higuera, presidente de los empresarios de Sierra Nevada, celebra el buen comienzo. Más del 60% de ocupación.

Si la pandemia lo permite, tranquilo, tranquila, no sé asuste, ómicron llegará, pero todavía no se ha demostrado que sea peor que las otras ni que la vacuna no pueda con ellas… así que ojo con el argumentario de los antivacunas. Precisamente necesitamos la vacuna para acabar con ómicron y con la cepa que venga. Pero sí que sube la incidencia en toda España, en la provincia, a la espera de los últimos datos, conocemos que hay 22 personas hospitalizadas, 3 en la UCI. Sumando los datos de contagios de viernes y sábado se suman 94 contagios en 48 horas, además de 4 hospitalizados y 1 fallecido.

Un retén de bomberos para Sierra Nevada

Lo que tampoco es normal, por cierto, es que tras años de quejas en Sierra Nevada siga sin haber un un retén de bomberos, al menos en invierno. Empresarios, vecinos e incluso bomberos así lo han reclamado, ahora vuelven a hacerlo con fuerza después de un último incendio ocurrido este viernes. Pero aquí, ya sabe, se pasan el marrón de unos a otros. Se lo piden a Diputación y Diputación se lo pide a la Junta... Cuentan los empresarios que ahora se baraja que se pague con más impuestos. Muy justo y razonable que a los ya apaleados empresarios y a los vecinos se les haga pagar el pato. Llamativo que las instituciones no sean capaces de proveer de algo esencial a una de las pistas de esquí más visitadas de España.

El pasado viernes, una unidad de la Policía Local, cerró cuatro restaurantes de comida turca, de los conocidos ‘kebabs’ o ‘shawarmas’ en Calle Elvira por sus deficientes condiciones de higiene. Además se descubrió material para el cultivo de marihuana en estos establecimientos. El grupo popular asegura que ya era hora de que se refuercen los controles, porque, además de las situaciones higiénicas, hay locales de comida rápida que no cumplen con los horarios establecidos y son causa de muchas peleas en zonas como Pedro Antonio. Denuncian los populares también que este fin de semana se han vuelto a quemar contenedores: cuatro. Aseguran que a lo largo del año se han quemado en torno a 200 contenedores y que la factura asciende a 250.000 euros. Piden mayor coordinación policial y más efectivos en Granada. Aseguran además que la reforma de la “ley mordaza” obstaculiza aún más las actuaciones policiales.

El Granada resiste

Darwin Machís y Jorge Molina hicieron soñar al Granada y a su afición… no pudo ser la victoria frente al Bilbao pero se defendieron y lograron un punto en la Catedral. Nos lo cuenta Pedro Lara, que recrimina a la dirección que sea precisamente ahora cuando pone en duda al técnico Robert Moreno.