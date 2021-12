Noticias matinales de Granada del 27/12/2021

LEER MÁS Noticias matinales de Granada 24/12/2021

8.20 Muy buenos días. ¿Cómo están? Granada despierta con 13 grados, cielos cubiertos, hoy último día de lluvia en la mayor parte de la provincia según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología. Espero que estén bien, confinados o no, después de la cena de Nochebuena. Granada ha sido la cuarta provincia de Andalucía que más incidencias ha registrado entre la madrugada del día de Nochebuena y las primeras horas de la navidad. 378 incidencias ha gestionado el 112, la mayoría de ellas por motivos de asistencias sanitarias, accidentes de tráfico e incendios. Y para fuego descontrolado el de la atención primaria: parece que ya se han repuesto muchos test de antígenos o anticuerpos en las farmacias, pero no fueron pocos los que fueron a los centros de salud para estar más tranquilos durante la cena… El proceso más solidario, no obstante, nos llaman a rascar en nuestro espíritu navideño estos días los científicos y médicos, es hacerse un test de farmacia y en caso de dar positivo sí, acudir al Servicio Andaluz de Salud.

Un año hace que se vacunó a Araceli Hidalgo, natural de Guadix. Pasará a la historia como la primera mujer en vacunarse contra la COVID en España. Pilar Martín y Antonio Yáñez, fueron los primeros vacunados en Andalucía, ambos residentes en nuestra provincia. Se ofrecieron voluntarios. Ellos ven una barbaridad no vacunarse; una generación acostumbrada a besar el pan no entiende cómo se rechaza el progreso. Pero un año después, probada ya la eficacia de la vacuna, hay todavía un porcentaje de en torno al 17% de la población todavía sin vacunar en Granada. A la espera de los datos actualizados, de momento las autonomías que lo han hecho han diagnosticado menos contagios porque se han hecho menos pruebas, en Granada se han notificado en los últimos 14 días 4.239 contagios. Precisamente, es probable que en Granada se notifiquen menos contagios de los que hay porque la Junta solo ha habilitado un punto, en el Centro Oloritz, de los 91 que han desplegado en toda Andalucía, para aquellos que necesiten hacerse un test diagnóstico. Y hay puntos de vacunación sin cita previa para aquellos que cumplan estos requisitos: tener o ser mayor de 60 años y para recibir la tercera dosis, Personas de cualquier edad vacunadas con Janssen que tienen que recibir la 2ª dosis y Personas de 12 años o más pendientes de 1ª o 2ª dosis. Los puntos son Oloritz y en Cartuja en en el caso de Granada capital.

Más asuntos, en clave política. El Partido Popular de la capital pide al Consistorio para incentivar las compras en el comercio de proximidad ante una campaña de Navidad que consideran “insuficiente”. También achaca al alcalde Francisco Cuenca que no haya cumplido la promesa de rebajar los impuestos a los comerciantes.

El PSOE afea a la Junta que haya eliminado el servicio de orientación laboral en los municipios de Baza, Huéscar Montefrío, Órgiva y en la Cartuja, así como un recorte de 26 técnicos. Aseguran que el Gobierno le ha dado la espalda a 90.000 personas en paro de la provincia. José Martín Arcos es parlamentario del PSOE andaluz.

La Guardia Civil de Granada ha puesto a disposición judicial a una mujer de 56 y un varón de 42 años de edad, como presuntos autores de un delito continuado de maltrato a los animales domésticos ingresados en su clínica veterinaria en la localidad granadina de Peligros, así como en el caso de la mujer --dueña de la clínica-- además se le investiga como presunta autora de un delito de intrusismo profesional. Precisamente en estas fechas navideñas viene siendo habitual una práctica deplorable, la de adoptar y regalar perros como si fueran juguetes. Las protectoras, para evitarlo, consideran que lo mejor es paralizar las adopciones hasta después de Reyes.

Este domingo se han renovado los votos con la Virgen de las Angustias, como es tradición, por librar a la capital de los seísmos en 1884 y 1956. Agradecidos. A ver si también nos libra la Virgen del COVID, y como apuntan algunos, el 2022 es el año del fin de la pandemia.