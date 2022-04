Noticias matinales de Granada del 26/04/2022

LEER MÁS Noticias mediodía de Granada del 25/04/2022

Muy buenos días. ¿Cómo están? Cuando son las ocho y veinte minutos de la mañana en pleno centro de Granada, en la calle Recogidas, contamos con 11 grados, 11. Temperaturas más altas a esta hora que ayer. Hará buena mañana pero a partir de las dos de la tarde ya el día se nublará según la Agencia Estatal de Meteorología.

Elecciones 19-J

Bueno, pues ya lo saben todos, Juanma Moreno ya ha convocado elecciones y ha disuelto el parlamento. La milonga de los presupuestos… A saber si con este adelanto electoral tenemos o no presupuestos en 2023. Es curioso que el equipo de Moreno Bonilla haya escogido el 19 de junio como fecha para las elecciones: aquí en Granada es el último domingo de la semana de feria. Hay similitudes desde luego entre la feria y la competición electoral. No habrá mucha diferencia entre cómo nos venden su voto con respecto a cómo venden los feriantes. “Qué alegría, qué alboroto… que llegan las elecciones en chanclas, a ver a qué partido voto”. Ya veremos si eso es motivo de abstención o no dentro de 55 días. A la izquierda de Juan Espadas, del PSOE, no hay rival; está tan atomizada la cosa que no hay rival. Aquí el PSOE ya ha presentado su lista: la encabeza Noel López, todavía alcalde de Maracena y segundo del propio Juan Espadas. Siguen a Noel López en Granada Olga Manzano, Gerardo Sánchez, María de los Ángeles Prieto, Francisco Sánchez-Cantalejo y Margarita Sánchez Romero.

Juan Espadas, por cierto, lo tiene complicado, hace ya tiempo que empapeló media ciudad con propaganda, esperemos que le queden fondos para seguir ahora con la campaña. La mayoría absoluta son 55 diputados, le dan 45-47 los sondeos más optimistas. 17-18 le dan a Vox y entre 1 y 3 a los de Juan Marín, Ciudadanos. Desde luego todo apunta a que el nuevo gobierno andaluz ya no tendrá la influencia naranja actual. Y los de VOX, pues anunciarán hoy si finalmente es Macarena Olona la que se presenta. Ella ya lo anunció así en su día pero, y mira que critican ellos luego el mareo pero bien que marea, todavía no se sabe oficialmente. Rezongando tanto parece que no tuviera tantas ganas de venirse a Andalucía, porque ha tenido tiempo para establecerse como rival. Pronto sabremos si finalmente se presenta como parlamentaria andaluza por Granada. De momento VOX anuncia su postulación a las andaluzas con un vídeo que dice “Imagínate lo que viene” y en el que se oyen los cascos de unos caballos en un campo de olivos. Pues imagínese lo que viene, la discusión de que hay que frenar a la ultraderecha pero no mientras otros pactan con la ultraizquierda… viene la imposibilidad casi segura de que los dos grandes partidos se entiendan. Veremos sí se habla en estos días de ideas, de propuestas políticas, o no… El mensaje de ayer de Juanma Moreno es para que lo estudiase la Junta Electoral Central. Qué manía esta de dar mensajes sin preguntas. Eso de hablarle de tú a tú a Madrid y Cataluña. Bueno. Sigue teniendo muchos deberes pendientes Andalucía: veáse el paro, veáse las infraestructuras, veáse la Andalucía de diferentes velocidades. Una vez resueltas estas autonómicas entenderemos también que saldrá el rival de Paco Cuenca para las municipales. A partir de hoy el consenso se parecerá poco al consenso.

Lucha por la sede de la Inteligencia Artificial

El Ayuntamiento de Granada ha comenzado “oficialmente” su lucha por albergar la sede nacional del Centro de Inteligencia Artificial. Conseguir esta candidatura sería un revulsivo económico para la capital según las autoridades. Oficialmente porque el alcalde ha constituido ya la comisión con diferentes organismos, para trabajar en el proyecto.

Fondos Europeos

Bueno, pues a ver, Granada confía mucho en la Universidad para conseguir esta candidatura, y confía mucho también en esto, en que ya nos toca. De momento el “ ya nos toca” porque somos muy desiguales a otros territorios no nos ha servido. El Ayuntamiento también ha presentado una Agenda Urbana que recoge las diferentes propuestas dirigidos a afrontar "los retos y desafíos del presente y del futuro en materia de sostenibilidad ambiental, económica y social en base el horizonte del año 2030". Que quieren una granada más cuidadosa con el medioambiente y en la que prime la justicia social. No dicen cómo.