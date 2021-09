Noticias matinales Granada 24/09/2021

LEER MÁS Noticias matinales Granada 23/09/2021

Hola. Muy buenos días. Comenzamos el relato de la actualidad de Granada, desde el centro de la capital, la calle Recogidas, donde contamos a esta hora, las ocho y veinte, con 18 grados y atentos al cielo, ya que es probable, empiece a llover de un momento a otro. Hoy visita nuestra tierra el presidente de la Junta, Juanma Moreno, concretamente Benalúa de las Villas, para inaugurar las nuevas instalaciones de la cooperativa de aceite San Sebastián. Y como no puede ser de otra manera, nos preguntamos si habrá concertada una cita entre nuestro alcalde Francisco Cuenca y Moreno Bonilla.

Desde el 7 de julio dice Cuenca que le lleva pidiendo unos minutos de su tiempo para hablar. ¿Y qué le pedirá Cuenca? Pues que no olviden que estamos en el mapa. Que hable con el jefe de los suyos, con Sánchez, a ver si a él le hace más caso y nos restauran todas las frecuencias del AVE… Que necesitan también más ayuda económica los centros comerciales abiertos. Que se olvide de cerrar el anillo de la circunvalación y de más ayudas para la recuperación económica tras los estragos de la covid…Que el Ayuntamiento quiere un dinero extra para la desinfección de colegios, En fin, y todo esto si es que se reúnen. No estaría mal.

Polémica mariana

Precisamente los colegios, “más de 40 colegios” según el PP, están enfadados con el alcalde. Hasta los niños están enfadados según el concejal popular Carlos Ruiz Cosano, porque se ha fijado también como día no lectivo el 26 de mayo en lugar del viernes de la semana del Corpus Christi. Cierto es que la conciliación familiar es más fácil con dos días seguidos de fiesta. Cosano habla de afrenta. Quitarle la fiesta a las Angustias y dárselo a Mariana Pineda es una traición a las costumbres granadinas, una imposición ideológica.

Cuidado con demonizar, que luego pasa lo que pasa. Bueno, quizá el error sea contraponer a Mariana contra la Virgen de las Angustias. Mariana Pineda es un personaje universal, un símbolo de la lucha por las libertades y después del poeta Federico García Lorca la granadina más reconocida. Habrá años en los que sea fiesta el 26 y viceversa. En fin, hoy viernes se espera, una vez más, un pleno municipal bronco.

Y fiesta de las Angustias después de todo va a haber. Ya hubo ofrenda floral y además la gente podrá acudir a venerar a la virgen. Hoy la concejala de movilidad Raquel Ruz comparecerá precisamente para explicar cómo será el despliegue de seguridad para hacer posible este domingo la salida de la Virgen. Porque recuerden, el arzobispo dijo que por prudencia y porque no podrían controlarse las aglomeraciones, no iban a sacar en procesión a la virgen. Ahora la sacarán a la puerta de la basílica de seis de la tarde a diez de la noche. Veremos si no es peor este quiebro que sacarla en procesión, porque aglomeraciones habrá seguro y ahora estarán reunidas en un solo punto.