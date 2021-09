Noticias matinales Granada 23/09/2021

Muy buenos días. Despertamos con 15 grados en Granada e iniciamos el relato de la actualidad matinal haciendo balance de los daños de las trombas de agua: Montefrío e Íllora han pedido a la JUNTA la declaración de Zona Catastrófica. Más de 100 viviendas han quedado afectadas en la provincia… 12 coches fueron arrastrados por la riada en Montefrío… Operarios de Diputación, voluntarios de protección civil y vecinos trabajan en la limpieza y reparación de daños. También la tormenta ha dejado hasta cien litros por metro cuadrado en la Puebla de don Fadrique, donde el granizo arrasó cosechas enteras. Sí se va a declarar zona catastrófica las 80 hectáreas calcinadas a final de agosto en Gualchos-Castell de Ferro, donde resultaron dañados también seis invernaderos.

Comienza el otoño en Granada, hoy La Mesa del Parlamento de Andalucía se reúne en la Sala de Juntas del Palacio de Carlos V de la Alhambra y a la tarde, la presidenta del Parlamento Andaluz, Marta Bosquet, también secretaria autonómica de Relaciones Institucionales de Ciudadanos en Andalucía, se tomará un café con los afiliados de la provincia en medio del momento crítico que vive su partido en la ciudad. También hoy juega el Granada CF contra la Real Sociedad, a las 19.30. Empieza el otoño pero no cesa la polémica en torno al cierre del anillo de la circunvalación. Francisco Cuenca considera que hacerlo "no es prioritario", que no es momento de abordar esta obra “faraónica”. Cuenca opina que sería mejor dar ese dinero a las pymes debilitadas tras la pandemia.

Y el ayuntamiento anuncia una rebaja de impuestos en 2022 para hosteleros y comerciantes… el alcalde Francisco Cuenca propone rebajar un 20% la tasa de terrazas y una reducción del 25% en la tasa de recogida y tratamiento de residuos industriales para hoteles, bares y comercios, además de una rebaja del 50 por ciento en la cuota tributaria para licencia de actividades. Terrazas, que, no olvidemos, también provocan las quejas por ruido de muchos vecinos, especialmente levantados en armas los de la calle Ganivet.

Y el tiempo... Cielos poco nubosos tendiendo a nubosos, sin descartar algún chubasco ocasional en las sierras del interior por la tarde. Temperaturas mínimas sin cambios; máximas en ascenso, notable en el noreste de la provincia. Máximas de 30 grados en Granada.