Noticias matinales de Granada del 23/12/2021

Noticias mediodía de Granada 22/12/2021

8.20 Muy buenos días. ¿Cómo están? Granada despierta con siete grados, con brumas y nieblas, hoy se espera un día gris. El Fantasma de las navidades pasadas vuelve y nos recuerda que no podemos todavía vivir como antes de la pandemia. Hace ya semanas que se sabía de Ómicron y que, como había pasado con las anteriores variantes, supondría un incremento en los contagios. Ha sido incluso peor. Y para espectro nuestro presidente del Gobierno, que no ayuda, proponiendo la medida menos científica e inútil de todas, la mascarilla en exteriores. En Granada la atención primaria no puede más. Hay que recordarlo una y otra vez: si tiene síntomas leves parecidos a los del covid usted NO debe acudir a su centro de salud. Si se encuentra mal SÍ, obviamente. O Don Juan o Juanillo, no. Sean prudentes. Fayna Gómez, sindicato de Enfermería de Granada, asegura que la atención primaria está desbordada.

La presión hospitalaria en Granada ha subido considerablemente: a la espera de los últimos datos, hay 75 personas hospitalizadas, 18 de las cuales fueron ingresadas ayer. 11 permanecen en las unidades de cuidados intensivos. Por cierto, dice la concejala de Cultura del Ayuntamiento, María de Leyva que todavía no anuncia si se celebrará o no la cabalgata porque es “imprevisible” si se aumentarán o no los contagios. Hace una semana estábamos en niveles bajos, dice. No, hace una semana ya veíamos cómo subían como la espuma los contagios, y todo apunta a que así seguirá. Lo lógico según los científicos es que nos contagiemos muchos. Y desde el Ayuntamiento pueden cancelarla, así que, hagan lo que hagan, que no eludan responsabilidades.

Y un poco de luz en este día de nubes, preludio de la nochebuena. Ayer no se repartió el gordo en Granada, pero sí dos cuartos y dos quintos premios muy especiales. Estos últimos los repartió el mismo kioskero, Francisco Bartolomé, que en octubre era noticia por algo muy diferente, porque fue víctima de una agresión.

Y otra buena noticia: pues que el Granada CF cierra la temporada con una victoria frente al vigente campeón de La Liga, el Atléti de Madrid, en Los Cármenes. 2 a 1. La crónica deportiva corre a cargo de Pedro Lara.