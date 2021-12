Noticias matinales de Granada del 21/12/2021

Muy buenos días. ¿Cómo están? Despierta Granada con 9 grados a esta hora y con el cielo nublado; los locos cambios de temperatura de nuestra provincia… Como locos son también los tiempos que nos ha tocado vivir. La curva epidemiológica sigue en ascenso en la provincia mientras se van proponiendo nuevas restricciones para parar al virus. En Granada, el grupo de Unidas Podemos en el consistorio, ha pedido la cancelación de la cabalgata de Reyes y otros eventos multitudinarios.

Alguien tenía que abrir este melón. La incidencia de contagios sigue subiendo en Granada, 342,6 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días en la provincia, 424,1 en la capital. 7 personas necesitaron hospitalización ayer. 52 personas permanecen hospitalizadas en Granada, 8 en unidades de cuidados intensivos. Y el pasaporte COVID crea problemas a los hosteleros que lo piden para acceder al interior de los bares y restaurantes. Los revolucionarios de la caña y las aceitunas. No les vayan a amargar el café o el vermú, último reducto de su libertad, por pedirles un certificado que asegura, al menos un poco más, la salud de todos. Quien no quiera vivir en sociedad ni vacunarse, no debería sulfurarse porque luego no le dejen entrar a lugares públicos. Para evitar todo este lío, como dice el presidente de la Junta Juan Manuel Moreno Bonilla, lo mejor sería que existiese una ley de pandemias a nivel nacional. Pero ya ven.

Aumentan las colas de hambre en Granada un 20% tras lo peor de la pandemia. Comedores sociales como el del Hospital San Juan de Dios han necesitado la ayuda de la Junta de Andalucía para poder dar alrededor de 120 menús en la ciudad. Aseguran que los pensionistas son los nuevos pobres.

Y a un día de la lotería, hay quien hace compras a última hora de décimos. La administración de la Calle Príncipe vendió el año pasado 45 series del gordo: 180 millones de euros. Inmaculada, lotera de la administración, asegura que ese éxito les ha reportado más ventas este año, sobre todo, gracias al turismo nacional.