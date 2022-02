Noticias matinales de Granada del 2 de febrero de 2022

8.20 Muy buenos días. Despierta Granada con 4 grados de temperatura, con cielo despejado y como nos contaba Roberto Brasero, con una amplitud térmica de hasta 26 grados: hoy las máximas alcanzarán los 24 grados en la provincia y las mínimas han llegado a alcanzar los dos grados bajo cero. Cielo despejado, temperaturas agradables. Esto es lo que popularmente explica el... llamemos, a veces, fuerte carácter de los granadinos.

Desciende la incidencia de covid en la provincia

Febrero comienza con una jornada negra. 12 muertes causadas por la covid en Granada fueron registradas en la última actualización de los datos. A la espera de los datos nuevos de hoy, se consolida, no obstante, el descenso de la curva epidemiológica, después de que se hayan rebajado la incidencia de contagios y notificado muchos menos positivos de lo habitual: 416 contagios el último día.

La nueva variante de la ómicron, la ‘sigilosa’ o ‘silenciosa’, ha sido identificada en una familia de Granada que viajó a Suecia. El consejero de Salud, Jesús Aguirre, asegura que esta subvariante no debe preocuparnos en exceso. La Ómicron ‘sigilosa’ o ‘silenciosa’, una nueva subvariante de la ómicron actual, a la que llaman así porque escapa de ser detectada por los test diagnósticos, se estudia ahora también si puede escapar de la vacuna, aunque todo apunta a que no, a que la dosis de refuerzo sí es efectiva. En todo caso, es la subvariante dominante en países como Dinamarca, donde ya no hay restricciones covid, o en Suecia, a donde precisamente viajó esta familia granadina, cuyos casos fueron secuenciados en el Cínico San Cecilio de Granada y en un centro de Sevilla del Servicio Andaluz de Salud.

Vacunación en Granada

A partir de hoy pueden pedir ya cita para vacunarse aquellos que hayan cumplido los 21 años. La Junta vacuna esta semana también en FERMASA sin cita previa, hasta el próximo viernes pueden ir a vacunarse de 9 a 2 y de 3 a 7 de la tarde los pequeños de 12 años o más pendientes de cualquiera de las dosis, los de 25 o más a los que les falta la tercera, y aquellos que tienen que recibir la segunda dosis de janssen o que se han vacunado con astrazeneca y necesitan la vacuna de refuerzo. Como viene siendo habitual, pueden acudir las embarazadas de cualquier edad. Avisa la Junta de que sí ha pasado usted el covid, debe esperar 4 semanas para el diagnóstico de la primera vacunación y 5 meses para recibir una dosis de refuerzo.

El futuro de Macarena Olona

Más asuntos. La diputada del grupo VOX por Granada, Macarena Olona, dejó caer que su futuro puede estar en Andalucía durante un desayuno informativo en el que presentaba una conferencia del portavoz de VOX en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros. Olona, con una foto de Espinosa de los Monteros y de ella misma juntos en el Congreso. "Esta es la fotografía que me acompañará si finalmente está de la mano de Dios que deje de estar al lado de mi familia en el Congreso para asumir otras responsabilidades en Andalucía", declaró Olona.

Si la mano de dios quiere, porque en su partido, por mucho que no quieran admitirlo abiertamente hasta que se convoquen elecciones, parece que lo tienen claro. Ahora nos queda por saber si se presentará por Granada, cosa que algunos populares temen por miedo a que les arrebate votos, o si incluso se presentará por Almería… quien sabe. Dice Olona que porque los medios publicamos que ha confirmado su candidatura a Andalucía con esta declaración… y provoca a Moreno diciendo: “No me asustéis a Juanma Moreno”. Pero ya sabemos que a VOX le gusta jugar con negacionistas y negacionismos, por muy chapucero que resulte.

En clave municipal, el alcalde Francisco Cuenca ha anunciado las obras del Cuartel de Automovilismo que permitirán comuncar los Pajaritos con el Camino de Ronda. El proyecto total, que afecta a 23.000 metros cuadrados, contempla viviendas de VPO, una residencia para estudiantes y un espacio libre verde de más de 10.000 metros con zonas infantiles y biosaludables para disfrute ciudadano y pulmón de la zona.

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Granada, César Díaz, señala que la nueva estructura de la Policía Local de Granada planteada por el gobierno del consistorio granadino "disparará las horas extra y dejará bajo mínimos las labores de vigilancia durante los fines de semana y las noches".