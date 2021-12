Noticias matinales de Granada 1/01/2021

LEER MÁS Más de Uno Granada 30/11/2021

8.20. Muy buenos días. Miércoles 1 de diciembre. ¿Cómo están? 3 grados de temperatura a esta hora en nuestra provincia. Hoy, damos un paso más para estar a la vanguardia del turismo español. Se recuperan dos frecuencias de AVE que conectan nuestra ciudad con la capital. Una frecuencia de Madrid a Granada y otra de Granada a Madrid. La frecuencia recuperada desde Madrid sale a las ocho menos cuarto de la tarde y llega a Granada a las once y diez de la noche, la otra, sale de Granada a las siete y veintisiete y llega a Madrid a las diez y cincuenta y tres minutos de la noche. El objetivo de esta frecuencia, "como pueden adivinar", según Pedro Fernández, delegado del Gobierno en Andalucía, es "incentivar el turismo".

El caballo blanco de Santiago. Porque lo mejor para irte de puente a Granada es llegar a una hora a la que para cenar se tiene que ir uno a un ‘shawarma’. Hombre, bien está que se recuperan las conexiones perdidas poco a poco, se agradece, pero un poco de por favor. Las conexiones con Madrid son una pena, tanto en horarios como en precios prohibitivos. Y hablamos de trenes vitales para nuestra economía. Por mucho que el Gobierno asegura que la afluencia de usuarios es del 63%, además, la verdad es que los billetes suelen agotarse.

Hoy, día del alumbrado navideño

Hoy a las siete de la tarde comienza la campaña navideña en Granada, se enciende el alumbrado. Ana Muñoz, primera teniente de alcalde, anunciaba que los responsables de pulsar el botón para dar luz al centro son un colectivo muy golpeado por la pandemia. Serán residentes de la Residencia Fray Leopoldo de Granada. Quienes, sin embargo, no pueden darle al botón de encendido de la luz, siguen sufriendo cortes en su suministro, son los vecinos de la Zona Norte. Sufren temperaturas cercanas o inferiores a los 0 grados sin poder encender la calefacción y a oscuras. Ahora piden al Ayuntamiento, dado que no soluciona el asunto, que rescinda su contrato con Endesa. No parecen muy por la labor de seguir pagando la factura de la luz dado que pagan a cambio de nada. El defensor del ciudadano, Manuel Martín, asegura que la situación es desesperante. Endesa, no obstante, asegura que trabaja particularmente en el distrito Norte de Granada, y que los fraudes derivados de los enganches ilegales le ha costado ya invertir más de 10 millones de euros en la zona y que prevé invertir 2,6 millones más este 2021.

El nuevo plan Hidrológico del Guadalquivir (que abarcaría del 2022 al 2027) prevé una inversión de 650 millones de euros para la provincia. La cuestión todavía está en borrador. El delegado del Gobierno también anunció avances en la redacción de las canalizaciones de Rules. Los agricultores, sin embargo, están al límite, con los embalses al 27% ya se preparan para cultivos alternativos en la próxima campaña. La cosa puede ir a peor. Manuel del Pino, secretario general de Asaja Granada, valora el anuncio como "otro parche" y asegura que "no va a aplaudir algo que debería haberse hecho hace 15 años".