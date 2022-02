Noticias matinales de Granada del 09/02/22

LEER MÁS Más de Uno Granada 08/02/2022

8.20 minutos de la mañana. Muy buenos días. Granada se enfrenta a otro día más sin lluvia y con temperaturas primaverales. En este instante, marca 4 grados el termómetro de nuestro estudio en la calle Recogidas, en pleno centro de la capital. Se alcanzarán hoy máximas de 20 grados en la provincia.

Es el peor de los datos que nos arroja el coronavirus: en las últimas 24 horas vuelve a notificarse una cifra alta de fallecidos. 11 personas han muerto por covid. La tasa de contagios baja considerablemente a los 215,1 casos por cada 100.000 habitantes en la provincia. Más de 40 municipios de Granada permanecen libres de covid en los últimos siete días… y que siga así. El dato de hospitalizados es alto y vuelve a subir después de que ayer se notificaran 45 nuevas hospitalizaciones.

El alcalde de Granada, Paco Cuenca, aseguró ayer en Más de uno Granada, en Onda Cero, que ya han presentado 30 medidas concretas a Unidas Podemos, su socio preferente, para aprobar los presupuestos municipales. Fue también Unidas Podemos quien le fijó una fecha límite para negociar, el 15 de febrero. Cuenca asegura que si no se llega a un pacto en las próximas 24 o 48 horas, negociará con otras formaciones. Después de tanto jaleo político, estaría bien que pudiéramos centrarnos ya en cómo hacer uso de esos presupuestos para salir lo mejor posible del covid. Dice el portavoz de Unidas Podemos Antonio Cambril que ellos no pondrán en jaque la gobernabilidad. O sea, que si no falta a su palabra, pronto se aprobarán los presupuestos y se acabará este cansino rifirrafe.

Granada, ¿capital de la inteligencia artificial?

El PP y PSOE de la provincia se ponen ahora de acuerdo en algo: los dos quieren que Granada se convierta en la capital española de la inteligencia artificial. El alcalde Cuenca nos recordaba aquí en estos micrófonos que un 7% ya del PIB granadino pertenece a empresas tecnológicas. Ahora les queda a todos los políticos granadinos convencer al presidente Pedro Sánchez, que en su última comparecencia en Granada fue un poco parco en palabras al respecto de comprometerse para que así sea.

Conflicto político en Molvízar

Seguimos en la página política, en política molviceña… Las disputas domésticas del Partido Popular en la época de Sebastián Pérez acabaron con la salida del partido de Juan García Montero, que, ya saben, formó su propio partido y le arañó hasta 3.000 votos al Pp en las elecciones municipales. La que era la formación de García Montero, Centrados por Granada, también consiguió su parcela de poder en municipios como el de Molvízar, consiguieron hasta 4 concejales. Y allí está ahora el jaleo. Recientemente Juan García Montero ha vuelto como el hijo pródigo al PP que ya no dirige Sebastián Pérez, sino Francisco Rodríguez.

Y esa vuelta ha supuesto que Centrados por Granada se fusione con el PP. ¿Y qué pasa? Pues que antes de que se fusionara con el PP, los dos partidos se pusieron de acuerdo para Gobernar pactando una alternancia en la alcaldía. El propio García Montero, exlider de Centrados por Granada, ha dicho que la alternancia ya no es valida. Pero a la que le tocaba el bastón de mando en Molvizar no está de acuerdo y le ha dicho a la actual alcaldesa que se mueva del sillón, que le toca gobernar a ella. Le da 24 horas. No hemos podido hablar con las candidatas en esta redacción. Irene Justo, del PSOE de Molvízar (que gobernó durante apenas meses, porque primero PP y Centrados no se pusieron de acuerdo, y cuando por fin lo hicieron la echaron del poder rápidamente con una moción de censura) asegura que todo esto se veía venir, porque las relaciones entre ambos partidos son malas.