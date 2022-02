Noticias matinales de Granada del 07/02/2022

LEER MÁS Noticias mediodía de Granada del 04/02/2022

Despierta Granada con 4 grados de temperatura y con el mal rato que hizo pasar a muchos granadinistas el gol de Marco Asensio en el minuto 74 de partido, después de haber resistido el conjunto de Robert Moreno con espíritu espartano contra el campeón de la liga. También hoy uno de los temas del día será que este jueves ya no habrá que usar mascarilla en exterior. Volver a hacer obligatoria la mascarilla en exterior fue la única medida (acientífica) que tomó el Gobierno en una sexta ola, que aunque pasará sin hacer demasiado ruido en las diferentes sedes políticas de nuestro país, ha hecho mucho daño. Mientras se hablaba de gripalizar la covid, los sanitarios, hartos de haber dicho a lo largo de seis olas que el modelo de atención primaria tiene que cambiar (y todavía no cambia), resistían ante agresiones y doblaban turnos para poder atender a sus pacientes. Y la cosa baja: sí, la incidencia de contagios desciende, pero los fallecidos y hospitalizados son muchos. Sepan que en nuestra provincia este sábado se han notificado 14 fallecidos.

Sigue el debate sobre las malas conexiones ferroviarias que unen a Granada con el resto del país y de la comunidad. La consejera de Fomento Marifrán Carazo propone que sea la Junta de Andalucía la que explote las competencias ferroviarias de trenes de media distancia en Andalucía y el Partido Popular pedirá en el Congreso más frecuencias entre Granada y Málaga. Lo hacen después del feo del tren que favorece solo a los malagueños. Mientras ellos pueden ir a Granada y volver a Málaga en un mismo día gracias a un tren de media distancia; los granadinos estamos obligados a pernoctar en Málaga antes de volver a tierras nazaríes.

Cita con el embajador de Qatar

Y siguen molestos los populares porque el alcalde de Granada Paco Cuenca, que hoy se reúne el embajador del Estado de Qatar, Abdulla bin Ibrahim Abdulrahman Sultan Al Hamar, se apunte todos los tantos de las obras de mejoras de infraestructuras que se hacen en Granada, sean o no de su competencia. En fin, por mucho que se pida al Gobierno que mejoren las conexiones, me da a mí que no se nos va a hacer demasiado caso como tampoco se le hacía al PP. Para eso tendríamos que tener a alguien de más peso en el Congreso. Como Macarena Olona, de VOX, que iba a pedir el soterramiento del AVE y al final ha preferido no pedirlo en viva voz sino registrar una pregunta al respecto. Bueno, de hecho no ha registrado ninguna pregunta a viva voz en el pleno del Congreso sobre Granada. Todo lo deja registrado por escrito. Que así tiene mucho más peso. Es la que más preguntas registra sobre Granada. Algún día quizá se editen en libro sus diatribas contra los feos del Gobierno a nuestra provincia.

Por cierto, que estamos a siete de febrero y todavía no sabemos de presupuestos municipales, pero igual no les sienta muy bien a los socios de Gobierno de Cuenca la visita del Embajador de Qatar. Igual aquí hay otra línea roja o excusa para que no salgan de una vez adelante.