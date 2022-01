Noticias matinales de Granada del 07/01/2022

8.20 Muy buenos días. ¡Por fin es viernes! Lo que nos gustan los viernes. Dirán hoy muchos esto, y eso que acabamos de empezar el año. Bueno, ánimo, que vendrán mejor dadas. Hoy, a esta hora, la noticia es que el frío, el de verdad, ya está aquí, el winter is not coming, ya está aquí. Hoy despertamos con 1 grado a esta hora y con aviso amarillo de la Agencia Estatal de Meteorologia porque se llega, en estos momentos, a menos cuatro grados bajo cero en los municipios de Baza y Guadix.

El frío, ya lo saben, más traicionero que nunca en tiempos de “flurona”, un resfriado fusión, de agárrate y no te menees. Así que precaución, porque están los hospitales como para coger un cuadro severo de pulmonía. No nos sorprende ya la falta de iniciativa de nuestros políticos en plena expansión de la sexta ola, pero sí es alarmante la cantidad de contagios que seguimos sumando cada día: ayer, en el día de reyes, más de 1.000 contagios y 2 fallecimientos. 201 personas permanecen hospitalizadas, 25 en las unidades de cuidados intensivos. La incidencia acumulada de contagios es ya de 1.772,1 casos por cada 100.000 habitantes en la provincia, 2.053,9 en la capital. La mayoría de contagios de carácter leve, sí, pero no es leve la situación de los hospitales, y lo normal hubiera sido que tomáramos medidas y que no jugáramos al contagiémonos todos y que los más débiles se las arreglen solitos.

Hoy el día estará marcado por las rebajas de enero y por las devoluciones y cambios de regalos, los reyes no siempre aciertan en las tallas, oigan, que hasta un mago se equivoca. ¡Ojalá pudieran descambiarse también a algunos de nuestros representantes públicos por otros que no dejarán descansar en nuestro poder adquisitivo PCRS, antígenos y demás parafernalia que también ha desinflado nuestra capacidad de gasto estos días! Reyes, en fin, que por otro lado, han estado una vez más marcados para muchos granadinos por la pandemia.

El sorteo del niño repartió dinero, poco repartido eso sí, en la provincia: el 44.469, el segundo premio, deja más de medio millón de euros entre Armilla, Peligros, La Zubia y Motril. Precisamente también en Motril, hemos conocido un informe de Cruz Roja ha prestado asistencia humanitaria a 1.108 personas trasladadas al puerto de Granada tras ser rescatadas en patera durante el año pasado, lo que supone un 38,7 por ciento menos de asistidos que en 2020. La pandemia ha sido uno de los motivos que ha impedido que muchos hombres y mujeres se embarquen en una probablemente mortal travesía por el mar.