Noticias matinales de Granada 03/12/2021

LEER MÁS El Granada CF se centra en el partido del Alavés

8.20. Muy buenos días. Granada despierta con dos grados. Usted es una persona responsable. Se vacunó. La gran mayoría de los granadinos están vacunados. Entienden que en la ciencia está la respuesta. Que está bien para evitar el miedo a contagiarse, para que el turismo y nuestra economía no se vean resentidas por ómicron, que se creen cortafuegos. El del certificado covid puede ser uno. Los hosteleros granadinos lo reclaman. Si se le añaden test incluso, y a precios asumibles, mejor. Entiende usted, porque lo hace en su día a día para ir al cine o viajar, que no hay mucha dificultad en descargarse en su móvil, o de manera impresa, un documento que acredite su inoculación. Poco a poco parece que se implantará este certificado, pero no nos lo ponen fácil. Vivimos en un ‘sketch’, en la frase del contrato de Groucho Marx, en el chiste de Eugenio del eclipse en el cuartel. El certificado es considerado certificado en cuanto a su idoneidad y proporcionalidad pero no en cuanto a su temporalidad. El tribunal pide el aval de la fiscalía para que la fiscalía le dé el aval y después diga que no: ¡oye no está mal el certificado, eh! es idóneo en cuanto a su proporcionalidad y su idoneidad para no colapsar nuestra sanidad, pero oiga, es que se les ha olvidado decir por cuánto tiempo quieren que esté en funcionamiento.

Bueno, pues mientras tanto, más de 4.000 ancianos de las residencias de Granada estarán un poco menos protegidos ante enfermeros y enfermeras, familiares y demás patulea negacionista. Por cierto, en las últimas 24 horas, 85 contagios y 1 hospitalizado. Volverán a pedirle al TSJÁ, con sede en Graná, que apruebe el certificado para visitar a residentes y entrar en hospitales, fecha límite, día de Reyes, que además de traernos regalos nos traen el fin de la pandemia. Luego lo pedirán para ir a los bares, restaurantes y demás. No es una cuestión de ser alarmistas: la mayoría de contagiados en la provincia se recupera favorablemente y hay datos de vacunación excelentes; pero no queremos que se eche por la borda todo el esfuerzo colectivo.

Cifras del paro en Granada

En cuanto a las cifras de ocupación para este puente, hay voces discordantes al Ayuntamiento, como la de Gregorio García, presidente de los hosteleros, que ya señalan que el miedo a omicron está afectando a las reservas de este puente. Apunta a un 75% de ocupación, mientras que el Consistorio augura un 90%. Un buen dato, indudable, es que se han vendido más de 27.000 entradas para la Alhambra. Sierra Nevada también tiene datos de ocupación muy positivos. Y precisamente esta coyuntura es la que explica los buenos datos del paro en la provincia de noviembre. En eso están de acuerdo sindicatos y patronal. María Vera, secretaria general de la Confederación Granadina de Empresarios, nos recuerda… "no es lo mismo recuperación que mejora". El paro cae en Granada en mil 281 personas. Pero lo más llamativo es el dato de contratos indefinidos: 4 mil 786. Aquí sí difieren trabajadores y empresarios: los segundos opinan que el objetivo es crear un entorno más competitivo y los primeros que los empresarios, por miedo a las nuevas reformas con respecto a la temporalidad, que aluden, sigue siendo altísima, los empresarios están regularizando a muchos trabajadores.

Además, la Dirección General de Tráfico (DGT) activa este viernes 3 de diciembre, a partir de las 15,00 horas, la Operación Especial de Tráfico 'Constitución-Inmaculada 2021', en la que calcula que se realizarán más de 1,7 millones de desplazamientos en Andalucía, siendo Granada con 210.000 viajes previstos, uno de las provincias con más viajes previstos.