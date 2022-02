Noticias matinales de Granada del 03/03/2022

LEER MÁS El Granada CF cierra el mercado de invierno con el fichaje de Dani Raba

8.20 minutos de la mañana. Muy buenos días. Este jueves 3 de febrero despierta Granada con tres grados más que ayer; 7 grados a esta hora. Continúa el tiempo primaveral en este febrero loco. Continúa también desinflándose esta sexta ola de la pandemia en la provincia. En las últimas 24 horas hemos observado cómo la incidencia acumulada ha bajado más de 20 puntos y es ahora de 310 contagios por cada 100.000 habitantes en los últimos siete días. Después de que el martes tuviéramos que lamentar 12 fallecidos, en el último parte contabilizamos un nuevo fallecido por covid. 13 por tanto en lo que llevamos de semana. Y desgraciadamente, mientras la curva baja, no tienen porque hacerlo todavía ni los fallecidos ni los hospitalizados: todavía hay 314 personas hospitalizadas en la provincia, de las que 32 están en las unidades de cuidados intensivos.

Hoy saldrá adelante la reforma laboral en el Congreso y en lo que sí se ha notado es en el aumento de contratos indefinidos, también en Granada. No obstante, el paro castiga a nuestra provincia tras el final de la campaña navideña: 86.633 ciudadanos demandan empleo en la provincia. Un aumento de 2.711 personas con respecto a diciembre.

Hay más mujeres en paro en la provincia que hombres, ellas son 48.117 de esos casi 87.000 parados; la franja de edad más afectada son las que tienen 45 años o más, casi la mitad del total. Granada sigue siendo una de las provincias de España con más paro. También el sector de los autónomos está especialmente castigado en nuestro país y nuestra provincia: Según la Asociación de Trabajadores Autónomos, Granada es la cuarta provincia andaluza que pierde más trabajadores por cuenta propia.

Polémica por la muralla Zirí

Granada contará con un paseo lineal de alrededor de un kilómetro a lo largo de la muralla zirí que conectará el centro de la ciudad y el centro del Albaicín, en un proyecto que permitirá, según las autoridades, que los ciudadanos "puedan entrar por la puerta de Monaita y discurrir por la muralla hasta llegar a la Torre de las Tres Caras". Francisco Cuenca es el alcalde de Granada. La subdelegada del Gobierno en Granada, Inmaculada López Calahorro,que también acompaña a Cuenca, destacó que el gobierno ha invertido más de 3,5 millones desde que en 2017 se comenzarán las obras de rehabilitación. ¿Y qué pasa con este asunto? Pues que ha generado mucha polémica. Peleas de instituciones. Porque este asunto, bien es cierto, no tiene porque ser materia de Cuenca. Pero ya sabemos que no tiene mucho tiempo para lucirse en este legislatura y al alcalde le gusta estar presente en la vida pública granadina y al tanto de todas las obras (sean o no sean de su incumbencia). El delegado territorial de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta en Granada, Antonio Granados, pide al alcalde lealtad institucional y asegura que este paseo será posible gracias al Plan Alhambra de la Junta de Andalucía, que invertirá tres millones y medio en que sea realidad.

Bueno, en lugar de apuntarse puntos unos y otros podrían unirse para restaurar todo el patrimonio destrozado, eh, qué hay bastante. Por ejemplo, la iglesia de San Luis en el Albaicín, del siglo XVI o la Hacienda de Jesús del Valle por la ribera del Darro. Esta antigua hacienda, que fue propiedad de los jesuitas en el siglo 17, se encuentra en verdadero estado de ruina y ha sido objeto de un verdadero expolio del que no han quedado ya ni los azulejos de la capilla.