El "mazazo económico" para el Ayuntamiento de Granada que supone quedarse sin plusvalía y otras noticias destacadas

El exalcalde de Granada José Torres Hurtado y la que fue su concejal de urbanismo, Isabel Nieto, absueltos del caso en el que se les acusaba de prevaricar sobre los expedientes del edificio en el que ambos viven. Se trata de la primera pieza del ‘caso Nazarí’, todavía quedan por juzgar otros cuatro expedientes: Campus, Progreso, Mulhacén y San Jerónimo. La sentencia absolutoria argumenta que no ha habido en esta causa "sostén probatorio" ni nada que acredite ni la comisión de los delitos ni la vinculación de los acusados con la gestión del edificio Obispo Hurtado. Critican los jueces la "mala fe" de la acusación personal, Ramón Arenas, que en declaraciones a Onda Cero, anuncia ya recurso.

El polémico impuesto de plusvalía municipal ha sido declarado inconstitucional. No se cobrará, al menos tal y cómo se ha venido haciendo, a los propietarios por la revalorización de una vivienda cuando se vende, cuando se recibe una herencia o una donación. El alcalde de Granada Francisco Cuenca asegura que esto es un "mazazo" a las arcas municipales de alrededor 14 millones y medio de euros. Los magistrados aseguran que el cálculo del impuesto tal y cómo está planteado en la ley es injusto. En total los municipios granadinos pueden perder casi 30 millones de euros. El catedrático de Derecho Constitucional Agustín Ruiz Robledo la considera confiscatoria. Asegura Robledo que los alcaldes sabían ya que la norma no era injusta con los propietarios. Y aunque la norma no sea retroactiva, los expertos en auditoría fiscal anuncian aluvión de reclamaciones ante este impuesto considerado “confiscatorio”.

Con el puente de Todos los Santos ya a la vuelta de la esquina, el Consistorio anuncia que hasta 700 agentes servirán de refuerzo especial para evitar aglomeraciones en el Cementerio de San José y vigilar las calles. Además, el edil de Turismo, Eduardo Castillo, asegura buenas cifras de ocupación y espera que los hoteles cuelguen el cartel de 'completo'.

Además, hoy el Granada Cf peleará contra el Getafe en casa, en Los Cármenes.