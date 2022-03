Antonio Peláez, transportista: "En Granada ya nos hemos reunido 50 autónomos y hemos decidido volver a trabajar"

No han sido las medidas de bonificación del combustible o las ayudas directas aprobadas por el Gobierno la razón de algunos camioneros de Granada de volver a trabajar. Ha sido simplemente el cansancio y el agotamiento. Como hoy declarado Pepe Álvarez, secretario general de UGT, en Granada, este paro de la plataforma de Defensa del Sector del Transporte no es una huelga al uso. Y por tanto, muchos autónomos que llevan al día sus cuentas necesitan trabajar. "Empresas como Recisur, además de los tráilers de grandes empresas como Mercadona, están operando, y así no se puede, no somos competitivos", apunta Antonio Peláez, pequeño empresario dueño de Portes Rastro.

"Esta mañana nos hemos reúnido alrededor de 50 transportistas y hemos decidido volver a trabajar en Granada y su área metropolitana", asegura Peláez. Quienes siguen en huelga son alrededor de 40 transportistas de la ciudad de Motril. Ellos aseguran que no se pueden poner en movimiento y que las medidas no les sirven de nada.

El sector ganadero, también en jaque

Los ganaderos aseguran que aunque entienden la huelga de la plataforma de la defensa del sector del transporte, ellos no pueden pagar el pato. Manuel del Pino, secretario provincial de Asaja, explica que el problema de recogida de la leche ya no existe y que la empresa Puleva sí está recogiendo la leche de los ganaderos de Granada.