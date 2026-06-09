Garantía impulsa su solvencia con una ampliación de capital de 8 millones de euros para fortalecer el tejido empresarial andaluz

La operación ha contado con el respaldo de socios protectores ya presentes en la entidad, así como con la incorporación de nuevas entidades financieras y la participación de la Junta de Andalucía, lo que evidencia un sólido apoyo tanto institucional como empresarial. Este respaldo conjunto confirma la confianza del ámbito público y privado en el modelo de la entidad y en su contribución al desarrollo económico regional.

La Junta de Andalucía ha incrementado su participación en Garántia hasta el 40% de su capital, consolidando su compromiso con el impulso a la financiación de pymes y autónomos en la comunidad.

Entre los socios protectores que ya formaban parte de la entidad y que han concurrido a la ampliación de capital se encuentran CaixaBank, Caja Rural del Sur, Unicaja Banco, Kutxabank, Caja Rural de Granada, y Caja Rural de Jaén. Asimismo, se han incorporado como nuevos socios protectores Caja Rural de Utrera, Caja Rural de Baena, BBVA y Bankinter, reforzando así la base accionarial y la capacidad de actuación de la sociedad de avales.

De este modo, la estructura accionarial de Garántia se distribuye entre un 60% correspondiente a los socios protectores, de los cuales la Junta de Andalucía ostenta el 40%, mientras que las entidades financieras y el resto de socios protectores representan conjuntamente el 20%, y un 40% en manos de los socios partícipes, integrados por pymes y trabajadores autónomos.

La ampliación de capital permitirá a la entidad incrementar su capacidad de aval y facilitar un mayor volumen de financiación a empresas andaluzas en condiciones favorables. Con ello, refuerza su compromiso con el impulso de la actividad empresarial, la mejora de la competitividad del tejido productivo y la generación de empleo en la región.

“El respaldo recibido por parte del sector financiero y de la Junta de Andalucía demuestra la solidez de nuestro modelo y nuestra relevancia como instrumento de apoyo a las empresas andaluzas”, ha señalado el presidente de Garántia, Javier González de Lara. “Esta ampliación nos permite afrontar con mayor fortaleza los retos actuales y seguir acompañando a pymes y autónomos en sus proyectos de crecimiento”.

Por su parte, el director general de Garántia, Antonio Vega, ha indicado que “en un contexto económico marcado por la necesidad de facilitar el acceso al crédito, esta ampliación de capital permitirá a la entidad consolidarse como un aliado estratégico para el tejido empresarial andaluz, reforzando su presencia en la región y ampliando su impacto económico”.